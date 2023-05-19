Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о своей мотивации

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва».

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему они решили записаться в ряды вооруженных сил. Москвичи, пришедшие в центр на улице Яблочкова, готовы добровольно отравиться в зону спецоперации.

«Дедушки воевали, два прадедушки воевали, и даже бабушка воевала на Великой Отечественной войне. И я могу сейчас оставаться здесь дома, в Москве, в тепле и благополучии, когда Родина в опасности?», - сообщил журналистам один из посетителей пункта.

Среди будущих контрактников много тех, кто уже служил в зоне боевых действий. По словам еще одного новобранца, он находился в составе добровольческих подразделений с 2014 года. Мужчина не понаслышке знает, что происходит в горячих точках.

«Также я занимался и занимаюсь гуманитарной помощью», - рассказал москвич.

Добровольцы убеждены, что в текущей ситуации обязаны защитить родину и дать отпор врагу.

«Есть такая профессия – Родину защищать надо. «Кто если не мы?» - стандартная фраза, но, по сути, так оно и есть», - рассказал третий кандидат, пришедший в пункт отбора.

«Дело дошло до того, что каждый должен защищать свое. Это зло все равно дойдет до нас и, что не делай, это зло надо прекращать», - отметил еще один новобранец.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда ежедневно приходят москвичи и жители других регионов России, желающие вступить в ряды вооруженных сил РФ. Принимают на службу и иностранных граждан: иностранцы, заключившие контракт, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Пункт отбора работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. В пункте есть врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Кроме медкомиссии кандидаты проходят профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят подготовку на полигонах Министерства обороны России в Московской области.

Всю информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.