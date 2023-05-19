Умные технологии для нефтегазовой отрасли: Андрей Воробьёв и Денис Мантуров запустили новый завод в Сергиевом Посаде

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160 новых рабочих мест, инвестиции на 1 млрд рублей и уникальное оборудование для нефтегазовой промышленности. На территории индустриального парка М-8 под Сергиевом Посадом заработал высокотехнологичный завод «Меттойл». В церемонии его запуска приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред Правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

- Открытие завода - всегда приятное событие. Хочется пожелать, чтобы производство расширялось, был стабильный спрос, а победа в конкуренции обеспечена с помощью технологий, интеллекта, - сказал губернатор. - Знаю, что у компании есть уже 2 патента на изделия, желаю, чтобы они и дальше регулярно появлялись, и успешно внедрялись в умные технологии, которые и обеспечивают наш экономический суверенитет.

Андрей Воробьёв поблагодарил Дениса Мантурова за особое внимание к Московской области.

- Денис Валентинович регулярно, почти каждую неделю посещает наши предприятия по импортозамещению. В прошлом году мы запустили 21 такое предприятие. Всего у нас в сопровождении 150 проектов.

Новый завод будет производить важное оборудование для скважин на местах добычи нефти и газа. Отрасль, напомним, является ключевой для российской экономики, а заказчиками продукции подмосковного предприятия будут крупнейшие российские компании.

Инвестор вложит более 1 миллиарда рублей. На производстве созданы 160 рабочих мест.

- Сегодня у нас замечательное событие - запускается дополнительная мощность по программе импортозамещения в части нефтегазового машиностроения, - отметил Денис Мантуров. - Фондом развития промышленности была оказана поддержка - на льготных условиях предоставлен займ для создания этой площадки. Уже в 2023 году объем произведенной продукции должен составить порядка 2,5 млрд рублей. Надеемся, это только начало, хороший задел на будущее.

Министр подчеркнул, что запуск такого проекта был бы невозможен без родного содействия со стороны подмосковных властей и губернатора.

- У нас совместная работа по развитию промышленной политики, считаю, что на протяжении многих лет она дает положительный результат. Мы вырабатываем с вами новые инициативы, в частности, по промышленной ипотеке и кластерной инвестиционной платформе.

К слову, завод «Меттойл» станет уже двенадцатым по счету резидентом индустриального парка М-8, который был создан в 2015 году и занимает более 32 гектаров.