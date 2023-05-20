Конец мая в Москве будет теплее, чем на юге России

На 4 градуса выше нормы ожидается и в Москве – теплеть начнет со второй половины недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда», ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам и жителям окрестных районов в ближайшее время нежаркие ночи: 9-14 градусов. Севернее будет холоднее – там местами ожидаются заморозки и грозы.

В целом же погода на всей территории европейской России обещает быть теплой, но неустойчивой. При этом на востоке и северо-востоке будет заметно теплее, чем обычно. На 4 градуса выше нормы ожидается и в Москве – теплеть начнет со второй половины недели. На юге температура не будет превышать норму.

В целом теплую погоду «разнообразят» порывистый ветер, грозы и кратковременные ливни. А местами и град.

Солнце хоть и поднимается всё выше и выше над горизонтом, но вода в реках и озерах теплеет слабо – земля еще плохо прогрелась. Купаться пока рановато.

В Сочи– облачно, дождливо – погода тоже неустойчивая.