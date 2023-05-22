Дети купили розжиг специально? Шокирующее открытие в деле о заживо сгоревшем мальчике в Подмосковье

Леша был единственным ребенком в семье (имя ребенка изменено – Ред.). Жил с родителями в поселке Дубовая Роща в Раменском, занимался спортом.

Леша был единственным ребенком в семье (имя ребенка изменено – Ред.). Жил с родителями в поселке Дубовая Роща в Раменском, занимался спортом.

- Он пришел на дзюдо пару лет назад. До этого занимался другими видами борьбы, но не пошло. А тут прямо нашел себя: крепкий мальчик с хорошей скоростью, каждый месяц на соревнования ездил, — говорит Александр Тванба, тренер. Он до сих пор не может поверить, что одного из его лучших учеников больше нет. - Доброжелательный, дисциплинированный, уравновешенный, что очень важно. Родители в шоке, конечно.

Трагедия произошла 19 мая около семи часов вечера на окраине поселка. Здесь стоит супермаркет, а дальше - лесополоса, где стоял заброшенный сарай, в котором и погиб Леша.

- Судя по всему, дети поссорились еще возле школы. Началась драка, мальчишку били палками, — рассказал «КП» собственный источник. - Потом все переместились через дорогу, к сараю, где его и заперли.

Компания закрыла засов снаружи и заколотила гвоздями…

- Камеры супермаркета, расположенного рядом, зафиксировали пятерых детей - трех мальчиков и двух девочек, которые зашли внутрь и купили розжиг, — продолжает источник.

До этого занимался другими видами борьбы, но не пошло. А тут прямо нашел себя: крепкий мальчик с хорошей скоростью, каждый месяц на соревнования ездил

Что именно случилось дальше - устанавливает следствие. Однако, по предварительной версии экспертов, осмотревших место трагедии, очаг возгорания находился не снаружи сарая, а внутри. Как говорит наш источник в правоохранительных органах, мальчик мог зажечь спичку, чтобы осмотреться в темноте и поджечь что-то горючее. Так ли это было, воспользовались ли дети той жидкостью для розжига из супермаркета и как именно, выясняют следователи.

Очевидцы говорят - когда дети поняли, что случилось, бросились звать на помощь взрослых, потому что сами дверь открыть не смогли. Но было слишком поздно.

- Я увидел черный дым, подошел ближе. Там мальчишки. Рыдают, зовут на помощь. Кричат что-то типа: «он сам» и «я же чуть-чуть гвоздями заколотил», — вспоминает один из очевидцев.

Пламя было такой силы, что от тела почти ничего не осталось. По факту гибели ребенка в ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело. С детьми, замешанными в истории, работают следователи, у них также изъяли телефоны.

По факту гибели ребенка в ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело. С детьми, замешанными в истории, работают следователи, у них также изъяли телефоны.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Кого накажут за смерть ребенка?

- По действующему российскому законодательству уголовная ответственность наступает за преступления, которые совершает лицо, достигшее 14-летнего возраста, до этого дети не подлежат привлечению к уголовной ответственности (подростки из компании были не старше 13 лет – Ред.), — прокомментировал адвокат, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе. - Их могут поставить на учет, но не могут судить как совершеннолетних, которые отдают себе отчет в том, что совершили. В зависимости от обстоятельств дела может возникнуть гражданско-правовая ответственность у родителей этих детей. И вот здесь уже будет важно, что именно это было - издевательство над ребенком ради хайпа, как это стало модно в последнее время, или дети заигрались; кто поджог и в какой момент - все это будет иметь значение в суде, если родителей привлекут к гражданско-правовой ответственности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Запертый детьми в сарае 11-летний мальчик сгорел заживо в Раменском: Подробности жуткой истории

- Он был очень вежливый, староста группы. Ни разу не видел, чтобы он с кем-то ссорился или кого-то задирал, — знакомые отзываются об Алексее (имя мальчика изменено. Прим.автора) исключительно положительно. (подробнее)