Режиссер Антон Яковлев сменил пол страннице Фёклуше

Фото: Татьяна Жданова

Эта первая премьера на Большой сцене. К тому же в постановке режиссера и худрука Театра им. Гоголя Антона Яковлева. Неудивительно, что в зрительном зале было много званых гостей: от ректора театрального Щепкинского института Бориса Любимова (отца министра культуры РФ Ольги Любимовой) до ректора Московской консерватории Александра Соколова (экс-министра культуры). Не говоря про семью режиссера Антона Яковлева, которая пришла в полном составе, включая старшую сестру (по отцу) актрису Алену Яковлеву и любимую племянницу актрису Марию Казакову. Но даже без учета приглашенных vip-персон было заметно: в зале собралась интеллигентная, в хорошем смысле слова, старомодная московская публика.

Довольно бытовую и даже личную историю Александра Островского Антон Яковлев поставил как фантасмагорию и мистическую драму.

За формулировкой «по мотивам» обычно скрываются вольные режиссерские интерпретации. В данном случае режиссер обошелся бережно с первоисточником, хотя и признался: классику надо интерпретировать ярко и актуально. С использованием современных средств. Например, видеоряда: на заднике сцены фоном идут документальные кадры из жизни насекомых, конкретно муравьев. Муравьи пребывают в вечном движении, борются за место под солнцем. Как и персонажи Островского. И вдруг посреди муравьиного темного царства вырастает луч света. Этот образ, придуманный полтораста лет назад публицистом Добролюбовым, иронично явлен в спектакле. Катерину Кабанову (актриса Любовь Константинова, которая, к слову, сыграла одну из главных ролей в фильме «Праведник») освещает прожектор в полный рост. Вокруг «луча» копошатся муравьи.

Фото: Татьяна Жданова

Слова возлюбленного Катерины Бориса «все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак» можно было бы вынести в эпиграф. В вымышленном городе Калинове ничего кроме грубости и хамства злых насекомых не встретишь. Но можно попробовать - уничтожить зло с помощью дезинсекции. Катерина, её золовка Варвара и прислуга Глаша орошают инсектицидами муравейники. Но это слабо помогает.

Литературные критики позапрошлого века видели в «Грозе» примитивную битву добра со злом и столкновение инстинктов – хищников и травоядных. Антон Яковлев предлагает героям пьесы разные искушения. Для Катерины таким соблазном становится запретная любовь. Правда вместо «луча света» ей больше подходит другая характеристика: «я вся такая внезапная, противоречивая вся…». То она набожная и хрупкая, то вскипает в ней основной инстинкт. Любови Константиновой, играющей Катерину, нежность и хрупкость лучше удаются, чем страсть и героический «протест против кабановских понятий о нравственности» вследствие чего она неудачно прыгает в Волгу и ударяется головой о якорь. Недаром, по версии Антона Яковлева, «Гроза» не только мистическая драма, но и трагифарс.

Каждый герой борется со своими искушениями иногда нелепыми и смешными способами, иногда – пугающими. Конторщику Ване Кудряшу, судя по его виду, все время хочется кого-то зарезать - он похож на отпетого урку, виртуозно жонглирующего ножичком. Не сразу узнаешь в роли Кудряша утонченного актера Антона Лызо, участника музыкальных фестивалей Юрия Башмета.

В новом спектакле центром всего является актер. Неудивительно, что так много удачных актерских работ: хороша Ольга Науменко в роли Кабанихи. Миллионы зрителей знают её по роли обманутой невесты Жени Лукашина - Гали - из бессмертной «Иронии судьбы». А Науменко прекрасная театральная актриса. В образе Кабанихи она выходит на сцену эдакой Шамаханской царицей в чалме. Даже у её детей (Тихона и Варвары) появление матери вызывает ужас и трепет, а еще - нервный тик. Они тярсутся и дергаются как марионетки. Но это внешнее. На самом деле Кабаниха - обычная бытовая женщина, чем-то похожая на героиню фильма «По семейным обстоятельства» (роль, которую играла Галина Польских). Той очень не нравился зять. Кабаниха терпеть не может невестку. А причина одна – материнская ревность. И механизмы для манипуляций одинаковые: «Я давно вижу, что я вам помеха».

Фото: Татьяна Жданова

Невероятно обаятельный Андрей Ребенков в роли блаженного, одетого в лохмотья Фёкла. В пьесе Островского этот персонаж обозначен, как странница Феклуша, она рассказывала, что в Москве «огненного змия стали запрягать»... Но Феклуше сменили пол. Желание режиссера максимально занять столь органичного актера понятно. На манер церковного речитатива Фёкл-Ребенков делает остроумные комментарии, типа: «Заведшего любовника паралич разобьёт». «Распустившему нюни не будет счастья». Зрительный зал в восторге от его резонерства.

Героическим Икаром представлен часовщик-самоучка Кулигин (актер Дмитрий Высоцкий), у него одна забота: соорудить перпетуум мобиле и валить подальше из города Калинова.

Но жальче всех мужа Катерины – Тихона Кабанова. В исполнении Марка Бурлая – он абсолютный инфантил, не приспособленный к жизни. То требовали от него: женись да женись, а когда женился - мать поедом ест. А ему для счастья всего-то надо – велосипед и леденец на палочке.

В пьесе «значительным лицом в городе» является купец Дикий, который, как мы помним по школе, тоже олицетворяет «темное царство». В спектакле Дикий (артист Олег Гущин) не только не значительный, он вообще смотрится вставным номером, условно связанным с сюжетом. Хоть и пляшет с чучелом оленя, хоть и пугает хлыстом. Но и такое появление актера на сцене оправдывает режиссер:

«Эта пьеса может играться и как театр абсурда, и как фантастический реализм. Для меня в «Грозе» главная тема - искушение, которое в этой пьесе есть у каждого, как способ уйти от болезненной реальности», - говорит Антон Яковлев.