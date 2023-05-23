Тайная лаборатория, где изучали Джуну, и московский Монмартр

Современная Хитровка в кино не сыграла, но прогуляться по этим улицам очень интересно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе в кинотеатрах стартовал фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Микс из очерков Владимира Гиляровского и повести Артура Конан Дойла из цикла про Холмса и Ватсона. Место действия - Хитровка. Легендарный, мистический и местами отвратительный квартал. Только ни его современную ипостась, ни другие районы Москвы в качестве натуры киношники не использовали. Улицы воссоздали - и очень эффектно - на площадках «Мосфильма». Часть кадров сняли в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Сам себя сыграл только МХТ им. Чехова, который был основан главными героями картины - Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко.

КАК ПОЯВИЛСЯ И ПОЧЕМУ ПРОПАЛ КВАРТАЛ?

Хитровка - от имени генерал-майора Николая Хитрово. Зять Кутузова после завершения Отечественной войны покупает и восстанавливает внутри Бульварного кольца полуразрушенную усадьбу. Рядом с усадьбой разбивает торговую площадь - в его честь названную Хитровской. Вокруг выстраивает каменные палаты для купцов. После все это он передал в подарок городу.

На площади образовался гигантский рынок. Вокруг вновь начала селиться знать. После отмены крепостного права безработные крестьяне хлынули покорять Москву. Тянулись и на Хитровский рынок, где можно было найти работу. Он мало чем отличался от базара 90-х: не только торговая площадь, но и биржа труда. Живая рабочая сила ждала, когда придет барин и подкинет поденщину.

Там, где народ маялся от безделья, завелись трактиры и ночлежки. По подвалам прятались сбежавшие уголовники. Славный проект превратился в гетто. Певцом этих непотребств был Владимир Гиляровский.

С Хитровкой покончили за одну ночь, но уже при советской власти - в 1923 году. Красноармейцы оцепили квартал, оставшийся сброд выкинули куда подальше. Ночлежки превратили в общежития. На месте рынка построили школу. В 2010 году ее снесли и разбили сквер.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МАРШРУТ ПО ХИТРОВКЕ

Прогулку начните с Солянского проезда, перетекающего в ул. Забелина - удобно идти от м. «Китай-город». Остановитесь у дома по ул. Забелина, 3, стр. 2 (1 на схеме). Во дворе разбит сквер и памятник Василию Хитрово. С тем Хитрово, что основал Хитровку, Василий не связан, он занимал должность секретаря Императорского православного палестинского общества.

Обходите дом - внутри паломнический центр - и по лестнице поднимайтесь на хитровский Монмартр (2 на схеме). Тут ухоженный палисадник, могучие клены, вид на собор Иоанна Предтечи. Весь рельеф - в террасах. Это квартал Ивановская горка - один из семи холмов Москвы.

Следуйте к адресу Старосадский пер., 8, стр. 1а, - дом Салтыкова с палатами XVII века (3 на схеме). Сам дом построен в начале XIX века. Фасад украшают львы, черная входная дверь - оригинал. Внутрь попасть нельзя - здание кажется заброшенным, но на деле здесь расположена лаборатория Института радиотехники и электроники. Тут изучали дар Джуны.

После спуститесь к собору и монастырю Иоанна Предтечи (Малый Ивановский пер., 2/4, стр. 5). В нише стены собора в 1978 году нашли клад - около 70 предметов искусства Византии и средневековой Руси (4 на схеме). Этот храм в кино не показывают, зато есть другой - прямо напротив - церковь Владимира Равноапостольного в Старых Садах (Старосадский пер., 11/1, стр. 2). Подойдите поближе - белоснежные стены местами украшены изразцовыми плиточками (5 на схеме).

Отдохнуть можно во дворе палат Емельяна Украинцева (Хохловский пер., 7-9, стр. 2). Он был, как бы сегодня сказали, главой МИДа при Петре I. Двор-лабиринт причудливый и очень «фотографибельный». А еще тут много кафе, частных лавок (6 на схеме).

Далее направляемся прямиком к границам Хитровки. Начиналась она с одноименного переулка (7 на схеме). В фильме его также воссоздали. Улочка выведет к Хитровской площади, на которой расположен ночлежный дом Ярошенко (Подкопаевский пер., 11/11/1, стр. 2). В кино и репортажах Гиляровского при ночлежке был трактир «Каторга» (8 на схеме). Хотя историки с этим не согласны.

Ночлежка Ярошенко еще называется палатами Бутурлина. Претендует на звание самого старого жилого дома Москвы - построен в 1660-е. В современный асфальт врезан кусок исторической мостовой. Обратите внимание на невзрачные серые ворота рядом с подъездом № 1. Они закрыты на код, но если вам повезет и кто-то будет выходить - ныряйте внутрь. Тут буквально поленовский старый московский дворик.

На юго-западе площади стояла будка городового Руднева (Подколокольный пер., 10А/2) (9 на схеме). В кино это полицейский-недотепа, а в реальности - гроза всех хитровцев. По соседству ночлежка Кулаковка (Певческий пер., 1/2, стр. 2) - по фамилии владельца Кулакова. Именно тут Станиславский и набирался вдохновения, чтобы сыграть «На дне». В фильме ее воспроизвели (10 на схеме). Сейчас квадратный метр жилплощади тут стоит 550 тыс. рублей.

В 150 метрах - усадьба Хитрово (Подколокольный пер., 16, стр. 5), основателя площади. Дворец прячется за сталинским домом со скульптурами. В усадьбе ныне корпус медколледжа (11 на схеме).

Еще одна локация фильма - Мясницкая полицейская часть (Хитровский пер., 4, стр. 10). Сейчас здесь студенческий корпус. А при нем - сквер «Медиадвор». На стенах - цитаты Гиляровского и других великих репортеров (12 на схеме).