Команда «Комсомольская Правда» разгромила конкурента и вышла на 1 место: Обзор 8 тура НФЛ

Команда «КП» не проигрывает в НФЛ уже восемь матчей кряду. Фото: Народная Футбольная Лига

Несомненно, игра «Комсомольская Правда» - «Север» была центральным матчем 8 тура Чемпионата Москвы Народной Футбольной Лиги 8х8. «Север» перед этой встречей шел на первом месте, команда «КП», составленная из журналистов и читателей, - на втором.

Первый тайм получился очень упорным. Нападающий «комсомольцев» Андрей Титенков открыл счёт на 8 минуте, но соперник тоже провел несколько опасных атак. А вот после перерыва с «северянами» что-то произошло. Начало второго тайма превратилось в какую-то катастрофу - за 8 минут команда «КП» забила 4 (!!!) гола. Этот счёт - 5:0 - так и сохранился до конца встречи.

Команда «КП» обыграла в 8 туре конкурента с крупным счетом 5:0. Фото: Народная Футбольная Лига

«Пусть это будет наш небольшой футбольный подарок любимой газете ко дню рождения! 23 мая «Комсомольской Правде» исполняется 98 лет», - улыбался после игры журналист «КП» Валентин Алфимов, у которого в конце матча была хорошая возможность увеличить счет - бил с близкого расстояния, но вратарь «Севера» Игорь Чамкин этот удар отразил.

Эта победа вывела «комсомол» на первое место.

Команда «Гудбай Офис» (в центре) пока выступает не очень удачно, но фоточки получаются что надо! Фото: Народная Футбольная Лига

Опытный Александр Калачев, ставший автором одного из мячей, считает, что никакой эйфории по этому поводу быть не должно:

«Думаю, что вся борьба еще впереди. Команды-лидеры постоянно будут сменять друг друга на первой строчке. До последних туров борьба будет».

Защитник «Севера» Александр Гурьянов так прокомментировал результат матча:

«Проиграли, в принципе, по делу. Игра сегодня не пошла. Бывают такие дни, когда нет игры. Пытались что-то изменить, но не смогли собраться. Много ошибались. После 0:1 хотели поменять игру. Полетели впереди, раскрылись».

Футболист «К15» Юрий Волос - бывший профи, поигравший за границей, бронзовый призер чемпионата Латвии и обладатель Кубка Киргизии. Фото: Народная Футбольная Лига

Другие команды из лидирующей группы одержали синхронные победы и продолжают оставаться в чемпионской гонке.

Сборная Лианозовского электромеханического завода крупно прошлась по соперникам из «Гудбай Офис» - 7:1. АГК разгромили «Доктора Пеппера» (4:1), но потеряла из-за удаления лучшего бомбардира чемпионата Никиту Чумаченко. «К15-Мангазея» в конце матча со «Звездой» сумела вырвать победу (3:2).

«Сыграли не в самую нашу оптимальную игру, хотя были очень сильно заряжены после поражения от «Севера», - признался игрок «К15» Дмитрий Солнцев. - Состав приехал более чем боевой, но видимо мы как-то перенервничали. Слава богу, довели дело до победы. Будем надеяться, что дальше будут более стабильные результаты».

«Пролетарск» и «ГиС» сыграли вничью - 2:2.

Напомним, что игры Чемпионата Москвы НФЛ 8х8 проходят на стадионе «Арена Pride» (метро Бабушкинская, улица Коминтерна, 15к1).

В 9 туре «пепперы» попробуют остановить ЛЭМЗ (среда, 20:00), а команду «КП» ждет поединок с очень неуступчивым «К15» (пятница, 22:00).

«Приглашаем всех на матчи и тренировки, - говорит управляющий стадиона Андрей Васильев. - У нас интересно!»