Встреча самых родных людей: Мобилизованный из Коломны сделал сюрприз жене и детям, которых не видел 7 месяцев

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

6-летней Арине о сюрпризе ничего не сказали. Девочку с младшей сестренкой и мамой сегодня привезли в кафе в Озерах на мастер-класс - дети должны были сами научиться выпекать румяных колобков. И вдруг открывается дверь, а на пороге - папа!

Мобилизованный из Коломны с позывным «Винтаж» не видел родных больше полугода, сражался в зоне специальной военной операции. Мечтал побывать на выпускном в детском саду у дочери, попросился в отпуск...

Первая реакция у супруги и детей «Винтажа» - шок. Через несколько секунд, конечно, крепкие объятия, поцелуи, слезы.

Вместе с военнослужащим в кафе приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Эту эффективную встречу организовали подмосковные власти и командир дивизии, в которой служит мужчина.

- Президент нам наказал очень внимательно заботиться о семьях бойцов, участвующих в СВО, - напомнил Андрей Воробьёв. - Знаем, что парням «за лентой» сегодня очень нелегко, каждая победа дается потом и кровью. Поэтому мы стараемся взять на себя все остальные хлопоты, чтобы в их домах и семьях все было спокойно.

Губернатор отметил, что приехал не только для того, чтобы доставить мобилизованного на встречу с семьей, но и чтобы узнать, какая еще помощь требуется.

- Когда двое маленьких детей на руках, то каждый день сталкиваешься с новыми задачами и вызовами. Для детей мобилизованных бойцов у нас есть самые разные меры поддержки, включая питание в школе, бесплатную продленку и кружки. Арина идет в 1 класс, и это все будет актуально.

Андрей Воробьёв пообщался с мобилизованным, его супругой и детьми. Мужчина попросил у губернатора помочь его подразделению с вездеходной «Нивой» - такая машина в зоне СВО очень нужна.

- Вы отдыхайте, мы с вами останемся в контакте, решим, что дополнительно в машину положить, - сказал Андрей Воробьёв. - Вы тоже подумайте в спокойном режиме, может ребятам позвоните, спросите.

Жена «Винтажа» Анастасия рассказала, что пока боец отдает долг родине, о семье заботятся и местные власти, и ребята-волонтеры. Так, на Новый год девочек возили на большую подмосковную елку в «Крокус», передавали подарок от губернатора, затем передавали билеты на цирковое выступление и спектакль в Коломне. Волонтеры по просьбе главы семейства приезжали к его девочкам на 8 марта - поздравляли. Теперь будут помогать делать ремонт в детской комнате.

- Когда я увидела сегодня мужа, меня всю прям затрясло, не передать словами то, что происходило внутри. Подумала даже, что мне мерещится, - улыбается Анастасия. - У меня уже было нечто подобное, когда идешь по улице, ищешь глазами мужа и кажется, что вот он. Дети очень любят папу, они везде с ним. Сейчас, когда ему изредка удается позвонить, всегда говорят, что скучают и очень ждут его возвращения домой. Навсегда. Арина даже на Новый год просила не игрушку, а написала в письме: «Дед Мороз, верни мне папу».