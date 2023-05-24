Южный речной вокзал, ГЭС-2, депо и хлебозавод: Необычные площадки превращаются в места отдыха москвичей

В скором времени с Южного речного вокзала вновь будут отправляться суда в круизы по 30 городам России Фото: Иван МАКЕЕВ

Южный речной вокзал только недавно открылся после реконструкции и уже пополнил список мест отдыха в столице. Подобные развлекательные площадки работают и в бывших промышленных зданиях - депо, хлебозаводе, на рынках. Мы выбрали самые интересные из них.

С ВИДОМ НА РЕКУ

Сюда можно прийти на выставку, в сувенирный магазин, кафе и на смотровую площадку с шезлонгами на крыше. А еще на Южном речном вокзале работает новое экспозиционное пространство Музея транспорта Москвы. Первая выставка «Москва-река пассажирская» рассказывает о развитии городских речных перевозок. До конца этого года посетители увидят масштабные модели судов, уникальные фотографии, чертежи и видеохронику. Около обновлённого комплекса можно погулять по набережной и в соседнем парке.

В скором времени с Южного речного вокзала вновь будут отправляться суда в круизы по 30 городам России. Среди них, например, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Коломна, Рязань, Муром, Касимов, Константиново.

Время работы: ежедневно, с 8.00 до 20.00; музей - с 10.00 до 19.00.

Вход свободный.

Как добраться: ст. м. «Технопарк», пр-т Андропова, д. 11, корп. 2.

Фото: mos.ru

ЭКСКУРСИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ КОРАБЛЮ

Таким же прогулочным пространством ранее стал Северный речной вокзал, оставаясь при этом действующим портом. Вдоль набережной около главного здания можно полюбоваться водным макетом канала имени Москвы с шлюзами. Вечером эта конструкция подсвечивается. Рядом с парком можно покататься на роликах или велосипеде, развлечь детей на игровых площадках, сделать красивые селфи.

Гиды музея транспорта Москвы проводят экскурсии в историческом здании - «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Внутри работают кафе и ресторан. А еще отсюда с причалов можно отправиться в круиз до 12 городов - Углич, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие (расписание - на сайте «Московский транспорт» https://transport.mos.ru/reka/timetable).

Таким же прогулочным пространством ранее стал Северный речной вокзал Фото: Андрей АБРАМОВ

Летом на крыше вокзала и в парке проходят бесплатные тренировки (запись - на сайте проекта «Спортивные выходные»).

Время работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00; экскурсии - с 12.00 до 18.00, кроме понедельника. Парк открыт круглосуточно.

Вход в здание вокзала свободный. Билет для участников экскурсии - 350 руб. за человека (билеты можно купить на сайте музея транспорта Москвы).

Как добраться: ст. м. «Речной вокзал», Ленинградское ш., д. 51.

ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ

Культурный центр «Дизайн завод «Флакон» разместился в цехах бывшего Хрустального завода. Теперь модная площадка устраивает креативные выставки и маркеты, гастрономические фестивали, концерты. Каждый месяц происходит что-то новое - творческие мастер-классы, чайные церемонии, уроки по стоянию на гвоздях, дегустации, лекции, спортивные занятия. Посетители могут купить здесь одежду российских модельеров, эко-товары, органическую косметику и продукты, домашний декор, украшения. Желающие устроить красивую фотосессию на фоне промышленных корпусов тоже частенько приходят сюда. А перекусить можно в многочисленных кафе.

Афиша культурного центра на сайте.

Время работы: магазины - ежедневно, с 11.00 до 21.00. Вход на территорию свободный и круглосуточный.

Как добраться: ст. м. «Савеловская», ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2.

НЕ ТОЛЬКО БУЛКИ

По соседству с «Флаконом» работает еще одно общественное пространство - «Хлебозавод». Место пекарских цехов теперь заняли шоурумы российских брендов, кафе разных кухонь мира, концертные площадки, фудтраки. Кстати, пекарни здесь тоже есть, как напоминание о прошлом бывшего советского хлебозавода. В этом квартале в стиле авангарда можно заниматься спортом, встречаться с друзьями, читать книжку за чашкой кофе, тусить на городском фестивале или просто загорать в шезлонге.

Афиша событий на сайте.

Время работы: ежедневно, круглосуточно. Магазины - с 11.00 до 21.00.

Вход свободный.

Как добраться: ст. м. «Дмитровская», ул. Новодмитровская, вл. 1.

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Старинное здание бывшей электростанции 1907 года превратилось в образовательный и развлекательный комплекс «Дом культуры ГЭС-2». Здесь работают концертный зал, выставочные галереи, библиотека, кафе, магазин, крытая игровая площадка. А насосную с пятиметровым потолком переделали в зал для культурных мероприятий.

Вход свободный по регистрации на сайте. Там же можно купить билеты на разные события - кинопоказы, мастер-классы, выставки, перформансы. Еще сюда приезжают поработать с ноутбуком, поиграть в бесплатные настольные игры, погулять в соседней березовой роще.

Время работы: ежедневно, с 11.00 до 22.00.

Как добраться: ст. м. «Кропоткинская», Болотная наб., д. 15.

Старинное здание бывшей электростанции 1907 года превратилось в образовательный и развлекательный комплекс «Дом культуры ГЭС-2» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСТРЕЧАЕМСЯ У ТРЕХ ВОКЗАЛОВ

Дореволюционные корпуса бывшего железнодорожного депо и строения троллейбусного парка превратились в гастрономический кластер Депо «Три вокзала». В нем работают фудмолл, модный базар, бизнес-пространство для деловых встреч, презентаций и обучения, а также кинопаркинг. В хорошую погоду на главной уличной площади у входа мастера спорта и чемпионы проводят бесплатные спортивные тренировки. Для посетителей каждую неделю устраивают концерты, мастер-классы для детей и взрослых, выставки и выступления известных диджеев.

Афиша депо на сайте.

Время работы: пн. - чт., вск. - с 10.00 до 23.00; пт. - сб. - с 10.00 до 0.00.

Вход свободный.

Как добраться: ст. м. «Комсомольская», ул. Новорязанская, д. 23.

Дореволюционные корпуса бывшего железнодорожного депо и строения троллейбусного парка превратились в гастрономический кластер Депо «Три вокзала» Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА БАЗАР, КАК НА ПРАЗДНИК

Усачевский рынок снабжает своих посетителей не только овощами, фруктами, мясом и молочкой, но еще и хорошим настроением. Торговые ряды с фермерскими продуктами соседствуют с фуд-кортом, большими ресторанами, концертной площадкой, выставками и гастро-фестивалями. Гости могут поучаствовать в мастер-классах для всей семьи, дегустациях, благотворительных ярмарках или совершить гастрономическое путешествие по кухням разных стран.

Афиша событий на сайте.

Время работы: корнеры - вск. - чт. с 10.00 до 22.00, пт. - сб. с 10.00 до 23.00; рынок - вск. - чт. с 8.00 до 21.00, пт. - сб. с 8.00 до 22.00.

Как добраться: ст. м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 26.