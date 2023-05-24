«Коллеги служат в ДНР, хочу к ним»: будущие контрактники рассказали о желании помочь боевым товарищам

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве на улице Яблочкова с 3 апреля работает единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Ежедневно в него приходят люди, желающие стать военнослужащими и отправиться в зону СВО. Посетители пункта рассказали журналистам, почему они решили изменить свою жизнь и стать контрактниками.

Среди новобранцев много бывших военных и сотрудников полиции: они хотят поехать в зону спецоперации, чтобы помочь своим друзьям и знакомым, уже выполняющим боевые задачи на Донбассе

«Я в прошлом сотрудник полиции и сейчас я вышел на пенсию. И, находясь один год на гражданке, я почувствовал, что нужно двигаться дальше, поэтому пришел сюда. У меня есть мои коллеги по работе, кто ранее ушел волонтерами, в Донецкой народной республике они служат. Мы поддерживаем связь, соответственно, хочу к ним», - рассказал один из посетителей пункта.

Будущие контрактники говорят, что близкие их поддерживают и понимают их решение отправиться служить.

«Я в прошлом военный, потом вышел на пенсию, сейчас год был на гражданке. Сейчас, в ходе последних событий, решил снова поработать на своей бывшей работе. Абсолютно положительно отнеслись к решению вернуться на службу, что жена, что мать, что отец – все только за», - отметил один из пришедших.

Новобранцев также привлекают солидные денежные выплаты и социальные гарантии.

«Долго думал, решил пойти (на службу по контракту), потому что мои друзья там. Есть хорошие выплаты и соцпакет, для семьи все это очень полезно», - сообщил еще один кандидат – бывший сотрудник полиции.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.