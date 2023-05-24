Собянин: В 2024 году завершится реконструкция Центра театра и кино на Поварской

Мэр напомнил, что здание взял в свои руки художественный руководитель тетра Никита Михалков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Москвы на Поварской улице продолжается реконструкция Центра театра и кино. Здание постройки первой половины 30-х годов прошлого века давно нуждалось в обновлении. За время работы Центра в нем ни разу не делали капитальный ремонт. При этом в столице уже привели в порядок 80 зданий театров.

Художественный руководитель театра Никита Михалков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«И вот дошли руки до одного из самых известных московских театров, - сказал сегодня, 24 мая, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра здания на Поварской улице. - Когда-то здесь были такие артисты, как Мордюкова, Тихонов. Действительно, это одно из самых запущенных, аварийных изданий. Не то что играть - здесь находиться было нельзя».

Дошли руки до одного из самых известных московских театров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр напомнил, что здание взял в свои руки художественный руководитель театра Никита Михалков.

«Вместе с ним мы создали проект нового театра, - отметил Собянин. - Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных зданий нашей страны. Конечно, здесь было очень много творчества со стороны Никиты Сергеевича, со стороны его коллег. Я думаю, что все должно получиться. Работы еще много, но я думаю, что к середине следующего года все основные работы будут закончены».

В 2024 году завершится реконструкция Центра театра и кино на Поварской Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ДЕЛАЮТ

Во время реконструкции в Центре театра и кино:

- проводят основные противоаварийные работы;

- меняют старые инженерные коммуникации;

- обновляют интерьеры в оригинальном стиле, близком к конструктивизму;

- сохраняют исторические детали и элементы, а также восстанавливают выход на улицу по западному фасаду;

- в зрительных залах меняют механическое оборудование, в том числе планшет сцены, а также системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления, электропривода механики, видеопоказа и режиссерской связи;

- оборудуют современную студию звукозаписи;

Здание обновили уже наполовину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- оснастят уникальной системой иммерсионной акустики с имитацией звуковой реальности и 3D-проекцией большой зал на 549 мест. Кроме театральных спектаклей, в нем можно будет проводить симфонические концерты и показы фильмов;

- малый зал на 80 мест приспособят для онлайн-трансляций спектаклей;

- на цокольном этаже обустроят кинозал на 28 мест.

На сегодня театр обновили наполовину.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в хорошем состоянии сейчас в столице находятся здания 46 театров (69%). При этом ремонт требуется 21 театру (31%).