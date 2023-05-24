«Заканчиваем на год раньше»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что Технолицей имени Долгих и дорогу к нему откроют уже к 1 сентября

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Базовое учебное заведение в Истре, вокруг которого будет построен Московский областной инженерно-технический образовательный кластер, начнет работу уже в сентябре текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идет строительство Технолицея имени Владимира Долгих.

- Сегодня огромный спрос на технологические профессии, они очень востребованы, - отметил Андрей Воробьёв. - И здесь, в городском округе Истра, 1 сентября мы открываем Технолицей. Он будет оснащен всем необходимым для того, чтобы дать качественное образование и воспитание нашим детям.

По словам губернатора, отбор ребят, которые будут здесь учиться, уже начат - будущие лицеисты сдают тесты. На текущий момент администрация Технолицея получила уже 2,2 тысячи заявок от ребят из разных регионов России. Параллельно формируется и педагогический коллектив.

- Мы здесь сегодня, в том числе, чтобы убедиться, что «марш-бросок» наших строителей будет успешен - мы заканчиваем на год раньше проектных сроков. Это требует профессионального подхода, но все идет по плану.

К новому образовательному кластеру построят 2 дороги, чтобы учащимся и преподавателям было удобно добираться.

- Дорогу, которая очень важна и для тех, кто будет здесь учиться, и для жителей прилегающих поселков, сдадим вовремя, - подчеркнул Андрей Воробьев.

Будущий подмосковный инженерно-технический образовательный кластер будет состоять из школы на 960 учеников, детского сада на 320 ребят, двух корпуса для проживания педагогов (каждый из них рассчитан на 50 мест), а также кампуса для иногородних лицеистов (в нем могут жить 150 ребят). Плюс на территории для занятия спортом стадион с подогревом поля, с трибунами на 500 человек, детские игровые и спортивные площадки.

Губернатору доложили, что строители работают на объекте в две смены. На данный момент технолицей готов на 70%. Работы ведутся не только в корпусах школы и детсада, но и на прилегающей территории.