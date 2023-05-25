Интерактивная карта, «Добродел» и телеграм-бот: Жителям Подмосковья рассказали, где узнать график отключения горячей воды

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Готовь сани летом - это наши предки будто про поддержание в порядке системы ЖКХ сочинили. В Московской области с 1 июня начнут отключать горячую воду, чтобы провести плановый ежегодный ремонт системы отопления, котельных, которые уже сейчас будут готовить к будущей зиме.

- Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов, - объяснил министр энергетики Московской области Александр Самарин. - Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период - необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период.

Традиционно отключение горячей воды в тех или иных населенных пунктах, кварталах и домах коммунальщики проводят по заранее утверждённому графику.

Как узнать, в какие даты горячей воды не будет конкретно в вашем доме? Для этого подмосковные власти подготовили сразу несколько каналов информации.

1. Во-первых, это интерактивная карта коммунальных услуг, которой многие жители Подмосковья пользуются уже не первый год. Одно из важных удобств - здесь можно подписаться на рассылку через электронную почту уведомлений о ремонте коммуникаций и прочих процедурах, а также уточнить адреса и телефоны обслуживающих организаций, обратиться в администрацию своего муниципалитета.

2. Такую же подписку о сообщении графика отключений горячей воды можно оформить и на портале «Добродел».

3. Третий способ - обратиться за помощью к телеграм-боту.

4. Те, кому удобней воспользоваться телефоном, могут позвонить на горячую линию Министерства энергетики Московской области по номеру 8 (499) 455-54-15.

Отключения горячей воды будут проводиться в период с 1 июня по 31 августа, но в одном отдельно взятом доме - не более чем на 14 дней.