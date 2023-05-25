Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

Автобус с очередной группой новобранцев отправился из столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Отправляющиеся в зону СВО москвичи рассказали, почему они решили поехать на Донбасс. Автобус с очередной группой новобранцев выдвинулся сегодня в путь от столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Здесь, на улице Яблочкова, военнослужащих провожали друзья и родственники.

Как рассказал журналистам один из будущих контрактников, принимая это ответственное решение, он прежде всего думал о своем долге перед Родиной.

«Есть долг, внутренние убеждения. У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно», - сообщил мужчина.

В ряды профессиональных военных часто вступают люди, уже имеющие опыт службы – например, военнослужащие на пенсии. Идут в контрактники и сотрудники полиции. По словам бойцов, у многих в ДНР служат коллеги и знакомые, и им хотелось бы помочь им в выполнении боевых задач. Контрактников поддерживают родные и близкие: семьи военнослужащих принимают и уважают их выбор. Будущие бойцы также отмечают, что служащим в зоне СВО полагается большой пакет льгот и солидные денежные выплаты.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. В центре работают врачи всех необходимых для медицинского осмотра специальностей. При этом углубленные исследования не требуются: специалисты изучают электронную медицинскую карту пациента, знакомятся с его историей болезни и могут сразу определить, есть ли противопоказания для военной службы.

По итогам профессионального собеседования определяется военная специальность новобранца. Если у будущего бойца есть навыки, которые могут пригодиться в армии, их обязательно учтут. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят подготовку на полигонах Министерства обороны РФ в Московской области.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.