В Нижегородском районе построят образовательный комплекс

Сергей Левкин. Фото: Департамент градостроительной политики

На юго-востоке столицы, в Нижегородском районе, начинается строительство образовательного комплекса в составе жилого комплекса «Перовское 2», который возводится в семи минутах ходьбы от станций метро и МЦК «Нижегородская». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«ЧТОБЫ МОГЛИ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ»

Строительство корпуса на 200 школьных и 200 дошкольных мест начнется по адресу Перовское шоссе, земельный участок 2.

«При отделке здания будут использоваться спокойные цвета, чтобы дети могли сконцентрироваться. Окна игровых и спален выходят в сад, что позволяет снизить шум, а большие окна делают пространство более светлым»,- рассказал Сергей Левкин.

Руководитель департамента отметил, что общая площадь планируемого объекта переменной этажности составит 9,5 тысячи квадратных метров.

Группы для самых маленьких будут расположены на первом этаже и обеспечены собственными выходами к игровым площадкам, на которых появятся не только теневые навесы и качели, но и оборудование для развития, экспериментов и активных игр - часть концепции «Играй и учись».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТКРЫТО БОЛЕЕ 900 ОБЪЕКТОВ

Активно развивается транспортная система Москвы. В полную силу заработала Большая кольцевая линия. Открыто 109 станций метро и Московского центрального кольца, построено свыше 1200 километров дорог.

Столицу украсили обновленные театр «Геликон-опера», театры Олега Табакова и Александра Градского, театр «Русская песня» Надежды Бабкиной, новый корпус Et Cetera, реконструированная Гнесинка, а также шедевр мирового уровня - парк «Зарядье» с концертным залом. У Театра Вахтангова и Театра имени М. Н. Ермоловой появились новые сцены.

В столице реконструировали и построили стадионы «Лужники», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Благодаря новым сооружениям Москва приняла матчи чемпионатов мира по футболу и хоккею, соревнования по легкой атлетике, фигурному катанию, став мировой столицей спортивных событий.

«Всего в строительной и смежных отраслях заняты больше одного миллиона человек. Благодаря слаженным усилиям талантливых строителей, архитекторов и проектировщиков инфраструктура Москвы активно растет. Их успехи впечатляют не только горожан, но и специалистов со всего мира», - резюмировал Сергей Собянин.