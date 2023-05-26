Будущие контрактники назвали защиту Родины главной целью и мотивацией своего решения

Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве с 3 апреля работает единый пункт отбора на военную службу по контракту. Сюда приходят жители столицы и других регионов России, желающие стать профессиональными военными. Будущие контрактники рассказали журналистам, почему они решили поступить на службу в войска и отправиться в зону спецоперации. По словам кандидатов, их главный мотив – желание защищать Родину и интересы страны.

«Зов родины, и никак иначе. Цель и мотивация – защищать свои земли, людей, мирное небо над головой», – рассказал один из посетителей пункта.

Многие из пришедших сюда уже имеют боевой опыт, бывали на Донбассе и не понаслышке знают, что им предстоит. Один из мужчин рассказал, что побывал в зоне СВО в качестве добровольца. Сейчас он снова решил вернуться туда – теперь как контрактник.

«Я ходил добровольцем первый раз, в январе месяце вернулся, и вот сейчас решил второй раз пойти по контракту. Я живу там недалеко, я сам с Ростовской области, недалеко от границы живу, надо родину защищать», – объяснил мужчина.

Некоторые новобранцы приводят в пример своих знакомых или коллег, уже проходящих службу в зоне спецоперации. Посетители пункта говорят, что хотели бы помочь друзьям выполнять боевые задачи. Есть среди кандидатов и те, кто давно желал попробовать себя в военной службе и получить профессию настоящих мужчин.

«Решил прийти сюда. Есть друг, который посоветовал мне пойти туда, вот по его совету пришел сюда и подписал контракт», - сообщил один из бойцов.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.