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Общество29 мая 2023 22:00

Город. Лето. ВДНХ: Для москвичей и туристов приготовили более 20 крупных фестивалей

Организаторы ожидают, что за летний сезон ВДНХ посетят до 10 млн гостей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Организаторы ожидают, что за летний сезон ВДНХ посетят до 10 млн гостей

Организаторы ожидают, что за летний сезон ВДНХ посетят до 10 млн гостей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВДНХ в общем-то всегда была одним из любимейших мест отдыха для москвичей и столичных туристов. Ну если, конечно, вынести за скобки лихолетье 1990-х, когда культовую выставку превратили в базар-вокзал с вещевыми рядами и убогими шашлычными. Хорошо, что уже в 2010-е благодаря Сергею Собянину ВДНХ реанимировали, вернули ей прежний лоск и величие. Впрочем, и на этом не остановились. Сегодня историческая территория Выставки достижений народного хозяйства это не только архитектурный ансамбль величиной с небольшой город. Не только прекрасные парковые зоны для прогулок. И даже не только невероятные по своему наполнению павильоны (один только «Космос» чего стоит!). В последние годы это еще и мощная событийная площадка. Здесь проходят фестивали на открытом воздухе, концерты, выставки в музеях и много чего еще.

Вот и на будущее лето команда ВДНХ приготовила очень насыщенную программу, которая наверняка понравится и взрослым, и детям, и вообще поклонникам самых разных жанров искусства.

Заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук рассказывает: если считать с начала текущего года, планку в 10 миллионов посетителей выставка преодолеет именно во время летних фестивалей.

БОЛЕЕ 20 ФЕСТИВАЛЕЙ

- Это накладывает большую ответственность, - отмечает Елена. - Как вы знаете, у нас на территории находятся 49 объектов культурного наследия. ВДНХ - крупнейший архитектурный паттерн в мире. А наши летние «декорации», когда все в буквальном смысле расцветает, придает ВДНХ особое великолепие.

Для удобства гостей по территории курсируют бесплатные электробусы. В выходные дни посетителям помогают сориентироваться на местности волонтеры.

- На это лето мы подготовили более 20 фестивалей (См. «Конкретно», - Авт.). Один из крупнейших состоится буквально через две недели - 12 июня мы будем отмечать День России, - говорит Елена Жук.

Как рассказывают на ВДНХ, программа фестиваля задействует всю территорию выставки.

- Наши гости смогут совершить настоящее путешествие по нашей огромной стране. Будет и гастрономия разных народов и регионов, и культурное наследие с многочленными артистами, и интересные мастер-классы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Забегая вперед, нужно отметить, что в дни летних каникул на ВДНХ также подготовили большую программу для детей и подростков - более 100 различных мероприятий.

- Во-первых, продолжает работу наш проект «Музейный город», который объединяет 24 музея и выставки, - говорит руководитель Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная. - Совместно с Союзмультфильмом мы запустили к 110-летию российской анимации экспозицию «Жить дружно», продолжается выставка косплея, посвященная «Звездным войнам», у нас есть квест, где можно выиграть шевроны космонавтов, побывавшие в космосе. Все экскурсии проводятся в игровой форме. Так что ждем школьников и семьи у нас в гостях.

Для самых маленьких на ВДНХ будут каждый день проводится различные активности, в том числе интерактивные спектакли.

Еще одна прекрасная новость - у ВДНХ появился собственный талисман. Точнее даже два! Девочка Надя и ее друг, робот ВДНХашка.

- Мы их представляем с особым волнением, потому что наша команда работала над этими образами в течение нескольких месяцев, - объясняет Елена Жук. - История такова. У Нади на ВДНХ работают родители, поэтому она очень много знает о выставке. Однажды девочка пришла с одноклассниками на экскурсию, вдруг услышала шорох в кустах и увидела небольшого робота. Надя рассказала новому другу ему, что есть на ВДНХ. Историю этого знакомства изложили в комиксе. Он будет доступен на сайте и в Инфоцентрах ВДНХ. Это только первая серия. Надеемся, что в дальнейшем за героями будут следить наши маленькие посетители. Надя и ВДНХашка появятся и в элементах навигации, и в соцсетях.

Кроме того, на территории появятся специальные точки с изображением девочки и робота - так будут помечены места, где потерявшийся ребенок мог бы остановиться и таким образом дать понять, что потерялся.

Наши сотрудники будут помогать ребятам найти родителей. Так что большая просьба к родителям - заходя на территорию ВДНХ, обращайте внимание своих детей, что если они вдруг потеряются, есть такие специальные места!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Помимо музыкальных и событийных фестивалей этим летом нас ждут и грандиозные спортивные события - фестивали неолимпийских, силовых и экстремальных видов спорта, в рамках которых будут проходить мастер-классы со звездами, а в некоторых соревнованиях смогут принять участие даже все желающие.

И конечно одним из самых ярких событий наступающего лета станет День рождения ВДНХ. Его будут отмечать 5 и 6 августа. В этом году Выставки достижений народного хозяйства исполняется 84. И ровно 100 лет - ее прообразу, Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, которая была проведена в 1923 году на территории нынешнего Парка Горького.

Организаторы обещают, что фестиваль станет атмосферным погружением в прошлое! На территории ВДНХ будут развёрнуты 9 тематических площадок.

- Вся культурная программа будет основана к отсылке в историю. Мы установим витрины времени, в которых гости смогут принять участие, - рассказывает замруководителя ВДНХ Наталия Аверьянова.

Здесь можно будет вернуться в день открытия павильона «Космос», переодевшись в космонавта, или принять участие в кинопробах культового фильма «Свинарка и пастух», или побывать на выставке отечественного автопрома 1974 года, на выставке ЭВМ 1975-го, пройтись на красной дорожке Московского кинофестиваля, или стать зрителем Олимпиады-1980.

Ну а вне фестивальных программ сотрудники ВДНХ подготовили на летний сезон более больших 50 концертов в Зеленом театре.

Сезон откроется уже 1 июня. В этот день на ВДНХ состоится торжественная церемония награждения грантов Мэра Москвы в области культуры и искусства. На сцену выйдут Дмитрий Маликов, Трофим, Николай Носков, Сергей Пенкин, а также группы «Чиж и Со», «Мельница» и Юрий Каспарян с проектом «Симфоническое кино».

Словом, нас ждет очень насыщенное и интересное лето. Все на ВДНХ!

Полное расписание фестивалей, выставок и прочих активностей можно изучить на сайте.

КОНКРЕТНО

5 главных фестивалей этого сезона

12.06 - День России

20-24.06 - II Международный московский джазовый фестиваль

13-16.07 - Фестиваль «Дружба народов»

05-06.08 - День рождения ВДНХ

18-20.08 - Рок-фестиваль «Мы вместе»

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