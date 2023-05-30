Город. Лето. ВДНХ: Для москвичей и туристов приготовили более 20 крупных фестивалей

Организаторы ожидают, что за летний сезон ВДНХ посетят до 10 млн гостей Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВДНХ в общем-то всегда была одним из любимейших мест отдыха для москвичей и столичных туристов. Ну если, конечно, вынести за скобки лихолетье 1990-х, когда культовую выставку превратили в базар-вокзал с вещевыми рядами и убогими шашлычными. Хорошо, что уже в 2010-е благодаря Сергею Собянину ВДНХ реанимировали, вернули ей прежний лоск и величие. Впрочем, и на этом не остановились. Сегодня историческая территория Выставки достижений народного хозяйства это не только архитектурный ансамбль величиной с небольшой город. Не только прекрасные парковые зоны для прогулок. И даже не только невероятные по своему наполнению павильоны (один только «Космос» чего стоит!). В последние годы это еще и мощная событийная площадка. Здесь проходят фестивали на открытом воздухе, концерты, выставки в музеях и много чего еще.

Вот и на будущее лето команда ВДНХ приготовила очень насыщенную программу, которая наверняка понравится и взрослым, и детям, и вообще поклонникам самых разных жанров искусства.

Заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук рассказывает: если считать с начала текущего года, планку в 10 миллионов посетителей выставка преодолеет именно во время летних фестивалей.

БОЛЕЕ 20 ФЕСТИВАЛЕЙ

- Это накладывает большую ответственность, - отмечает Елена. - Как вы знаете, у нас на территории находятся 49 объектов культурного наследия. ВДНХ - крупнейший архитектурный паттерн в мире. А наши летние «декорации», когда все в буквальном смысле расцветает, придает ВДНХ особое великолепие.

Для удобства гостей по территории курсируют бесплатные электробусы. В выходные дни посетителям помогают сориентироваться на местности волонтеры.

- На это лето мы подготовили более 20 фестивалей (См. «Конкретно», - Авт.). Один из крупнейших состоится буквально через две недели - 12 июня мы будем отмечать День России, - говорит Елена Жук.

Как рассказывают на ВДНХ, программа фестиваля задействует всю территорию выставки.

- Наши гости смогут совершить настоящее путешествие по нашей огромной стране. Будет и гастрономия разных народов и регионов, и культурное наследие с многочленными артистами, и интересные мастер-классы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Забегая вперед, нужно отметить, что в дни летних каникул на ВДНХ также подготовили большую программу для детей и подростков - более 100 различных мероприятий.

- Во-первых, продолжает работу наш проект «Музейный город», который объединяет 24 музея и выставки, - говорит руководитель Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная. - Совместно с Союзмультфильмом мы запустили к 110-летию российской анимации экспозицию «Жить дружно», продолжается выставка косплея, посвященная «Звездным войнам», у нас есть квест, где можно выиграть шевроны космонавтов, побывавшие в космосе. Все экскурсии проводятся в игровой форме. Так что ждем школьников и семьи у нас в гостях.

Для самых маленьких на ВДНХ будут каждый день проводится различные активности, в том числе интерактивные спектакли.

Еще одна прекрасная новость - у ВДНХ появился собственный талисман. Точнее даже два! Девочка Надя и ее друг, робот ВДНХашка.

- Мы их представляем с особым волнением, потому что наша команда работала над этими образами в течение нескольких месяцев, - объясняет Елена Жук. - История такова. У Нади на ВДНХ работают родители, поэтому она очень много знает о выставке. Однажды девочка пришла с одноклассниками на экскурсию, вдруг услышала шорох в кустах и увидела небольшого робота. Надя рассказала новому другу ему, что есть на ВДНХ. Историю этого знакомства изложили в комиксе. Он будет доступен на сайте и в Инфоцентрах ВДНХ. Это только первая серия. Надеемся, что в дальнейшем за героями будут следить наши маленькие посетители. Надя и ВДНХашка появятся и в элементах навигации, и в соцсетях.

Кроме того, на территории появятся специальные точки с изображением девочки и робота - так будут помечены места, где потерявшийся ребенок мог бы остановиться и таким образом дать понять, что потерялся.

Наши сотрудники будут помогать ребятам найти родителей. Так что большая просьба к родителям - заходя на территорию ВДНХ, обращайте внимание своих детей, что если они вдруг потеряются, есть такие специальные места!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Помимо музыкальных и событийных фестивалей этим летом нас ждут и грандиозные спортивные события - фестивали неолимпийских, силовых и экстремальных видов спорта, в рамках которых будут проходить мастер-классы со звездами, а в некоторых соревнованиях смогут принять участие даже все желающие.

И конечно одним из самых ярких событий наступающего лета станет День рождения ВДНХ. Его будут отмечать 5 и 6 августа. В этом году Выставки достижений народного хозяйства исполняется 84. И ровно 100 лет - ее прообразу, Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, которая была проведена в 1923 году на территории нынешнего Парка Горького.

Организаторы обещают, что фестиваль станет атмосферным погружением в прошлое! На территории ВДНХ будут развёрнуты 9 тематических площадок.

- Вся культурная программа будет основана к отсылке в историю. Мы установим витрины времени, в которых гости смогут принять участие, - рассказывает замруководителя ВДНХ Наталия Аверьянова.

Здесь можно будет вернуться в день открытия павильона «Космос», переодевшись в космонавта, или принять участие в кинопробах культового фильма «Свинарка и пастух», или побывать на выставке отечественного автопрома 1974 года, на выставке ЭВМ 1975-го, пройтись на красной дорожке Московского кинофестиваля, или стать зрителем Олимпиады-1980.

Ну а вне фестивальных программ сотрудники ВДНХ подготовили на летний сезон более больших 50 концертов в Зеленом театре.

Сезон откроется уже 1 июня. В этот день на ВДНХ состоится торжественная церемония награждения грантов Мэра Москвы в области культуры и искусства. На сцену выйдут Дмитрий Маликов, Трофим, Николай Носков, Сергей Пенкин, а также группы «Чиж и Со», «Мельница» и Юрий Каспарян с проектом «Симфоническое кино».

Словом, нас ждет очень насыщенное и интересное лето. Все на ВДНХ!

Полное расписание фестивалей, выставок и прочих активностей можно изучить на сайте.

КОНКРЕТНО

5 главных фестивалей этого сезона

12.06 - День России

20-24.06 - II Международный московский джазовый фестиваль

13-16.07 - Фестиваль «Дружба народов»

05-06.08 - День рождения ВДНХ

18-20.08 - Рок-фестиваль «Мы вместе»