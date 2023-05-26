«Наша задача - обеспечить людей качественным жильем»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что первый этап расселения аварийных домов завершат на 2 года раньше

Фото: Сергей Хакимов

Московская область уже к концу текущего года завершит первый этап программы расселения аварийных домов - на два года раньше запланированного срока. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Сегодня губернатор проверил, как реализуется программа в подмосковном Ступине. Город небольшой (63 тысячи жителей), но при этом играет важную роль в экономики области - здесь находится Особая экономическая зона (первая в России частная ОЭЗ, между прочим!), в которой базируются более 30 компаний.

В 2016 году жители нескольких аварийных домов в Ступине обращались к губернатору - жаловались на условия проживания. Сегодня Андрей Воробьёв проверил построенные для них на улице Горького новые многоквартирные дома. Сюда переедут 472 человека из 14 расселенных «аварийников». Все квартиры уже с отделкой, во всех установленные кухонные плиты и сантехника. В шаговой доступности - школа и детсады для детей.

- Есть такое простое народное выражение: мой дом - моя крепость, и все хотят, чтобы в их жизни было именно так. Наша задача - все ветхие, аварийные и небезопасные дома оставить в прошлом, а людей обеспечить качественным и добротным жильем, - сказал губернатор.

Андрей Воробьёв напомнил, что программа расселения разбита на два этапа. В первый вошли дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Второй касается жилья, получившего такой же статус до 1 января 2022-го.

- Для того, чтобы начать второй этап, необходимо завершить первый. Из 23 тысяч человек расселено 10 тысяч, осталось - еще 13 тысяч. Несмотря на то, что срок реализации первого этапа - 2025 год, мы решили, что надо ускоряться и закончить уже в нынешнем, - отметил губернатор. - Это даст нам возможность идти дальше и заняться тем жильем, которое признано аварийным до 1 января 2022 года.

Во время второго этапа предстоит решить вопрос с переездом 20 тысяч человек из 40 городских округов.

Как объясняют эксперты, темпы решения вопроса расселения подмосковным властям удалось увеличить благодаря вводу сертификатов на приобретение жилья. Они выдаются участникам программы на приобретение квадратных метров в любом муниципалитете Подмосковья. На данный момент таких уже 790 человек. Остальным квартиры предоставляются в новостройках или покупаются местными администрациями на вторичном рынке.