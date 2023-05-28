Будущие контрактники отметили грамотную организацию работы столичного пункта отбора на военную службу

Новобранцы отметили четкость работы столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Работа единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту организована четко и комфортно для посетителей, рассказали москвичи, решившие вступить в ряды вооруженных сил. Еще одна группа новобранцев отправилась служить из центра, расположенного на улице Яблочкова. По словам будущих контрактников, процесс набора идет быстро, без формальностей и проволочек. Кандидатам не нужно собирать кипу справок и обращаться в разные инстанции – все можно делать в одном месте за несколько часов.

Один из новобранцев сообщил журналистам, что между его звонком на пункт отбора и явкой прошел всего один день.

«Я вчера позвонил, сегодня уже здесь. Все очень хорошо организовано», - отметил будущий контрактник.

Еще один посетитель сообщил, что на его решение отправиться служить повлияли слова друзей, которые ранее были мобилизованы.

«Многие ребята уже ушли служить. К пацанам хочется, скучно одному», - рассказал мужчина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает с 3 апреля. Сюда приезжают добровольцы из разных регионов страны. На военную службу могут поступить и жители других государств: после подписания контракта они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт на военную службу могут люди старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины могут проходить военную службу в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военно-учетной специальности.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. В пункте отбора работают врачи всех необходимых для медосмотра специальностей. Дополнительных справок о состоянии здоровья приносить с собой не нужно. Медики проверят историю болезни потенциального кандидата в его электронной карте и выявят возможные противопоказания для службы, если они имеются.

Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят специальную профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.