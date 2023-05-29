В Дмитровском районе по программе реновации в этом году начнется заселение уже пятой новостройки

Фото: Департамент градостроительной политики

«Построенный дом рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Также есть три квартиры для маломобильных групп населения. Традиционно первый этаж является нежилым, с появлением первых жильцов здесь постепенно начнут работу магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи и многое другое», - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Глава ведомства добавил, что сейчас в доме ведется приемка квартир и мест общего пользования. Проверяется в том числе их соответствие единым стандартам программы реновации, которые утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Эксперты оценивают качество отделки потолков, пола, стен, исправность работы оборудования и техники.

После завершения приемки, по словам Левкина, в новостройку начнут переезжать москвичи, чьи дома вошли в программу реновации.

Наша справка Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Прилегающая к дому территория благоустроена и озеленена, созданы все условия для прогулок с детьми и занятия спортом.

Сергей Левкин напомнил, что в районе Дмитровский (САО) переселение по программе реновации началось в 2019 году. К настоящему времени расселены уже десять домов. Их жители получили новое, современное жилье, которое соответствует современным нормам безопасности и энергоэффективности. Жители еще одного дома продолжают переселение из старых квартир.