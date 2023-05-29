Добровольцы-контрактники из Москвы - о боевой службе: Кто, если не мы?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Городские власти совместно с Министерством обороны применили для организации Единого пункта отбора самые передовые управленческие технологии. Работа осуществляется по принципу одного окна. В пятиэтажном здании центра размещены все службы, которые необходимы для проведения процедуры отбора. А его деятельность организована в соответствии с высокими стандартами обслуживания посетителей по образцу столичных МФЦ. Здесь такие же удобные залы ожидания и электронная очередь, поэтому добровольцы проходят полный цикл мероприятий, связанных с приемом в армию, с комфортом и быстро.

С заполнением документов и прохождением медицинской комиссии желающим заключить контракт помогают сотрудники центра и волонтеры.

«В основном интересуется, конечно, молодежь от 20 до 35 лет, реже мужчины после 45. Но также интересуются и пожилые люди. Подходил дедушка, ему было 60 лет, вчера у него был день рождения, и он умолял меня взять его на контактную службу», - рассказал волонтер Александр, работающий на одном из уличных пунктов информирования. По его словам, к нему подходят с вопросами около 200 - 300 человек в день.

У каждого из десятков тысяч жителей города, которые побывали на пункте отбора на контрактную службу, своя мотивация попасть в ряды Вооруженных сил нашей страны. Некоторых интересуют материальные стимулы. Но абсолютное большинство отдают себе отчет об опасностях службы в зоне СВО, но движет ими настоящий патриотизм - желание встать на защиту границ нашей страны и дать отпор врагу, который буквально стоит у границ нашей Родины.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Дедушки воевали, два прадедушки воевали, и даже бабушка воевала на Великой Отечественной войне. И я могу сейчас оставаться здесь дома, в Москве, в тепле и благополучии, когда Родина в опасности?» - сказал корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» один из мужчин.

Другой отметил, что находился в составе добровольческих подразделений с 2014 года, поэтому знает не понаслышке, что происходит в зоне боевых действий. «Также я занимался и занимаюсь гуманитарной помощью», - пояснил он.

«Есть такая профессия - Родину защищать. «Кто, если не мы?» - стандартная фраза, но, по сути, так оно и есть», - откровенно заявил еще один горожанин.

«Дело дошло до того, что каждый должен защищать свое. Это зло все равно дойдет до нас, и, что ни делай, это зло надо прекращать», - искренне отметил другой посетитель.

У кого-то решение пойти на военную службу по контракту связано с желанием помочь родным и друзьям, которые уже служат в зоне специальной военной операции.

«У меня старший брат пошел, отчим пошел. Сидеть дома, пока все там, я не могу», - сказал один из будущих бойцов.