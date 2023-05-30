Московскими ночами на голубом экране крутили синема

Насладиться фильмом есть где. Главное, чтобы дождик не пошел.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вывод простой: хотите лучший ракурс - приходите заблаговременно. Рассказываем, где можно посмотреть кино под открытым небом.
Берсеневская набережная, 14, стр. 5а (м. «Кропоткинская»)
За подбор репертуара отвечает бывший кинообозреватель «Комсомолки» Стас Тыркин. Крутят культовые фильмы мирового и российского кинематографа, устраивают спецпоказы и организуют премьеры. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском. Показы не каждый вечер. Сеанс начинается в 21.30. Билеты по 400 руб. в амфитеатр и по 800 руб. в партер. Покупать на сайте summercinema.ru. Партер под крышей, зрителям из амфитеатра при необходимости выдают дождевики. Работает бар.
Проспект Мира, вл. 119В (м. «ВДНХ»)
Зал расположен за музеем «Россия - моя история», неподалеку от Дворца бракосочетания. Сеансы начнутся с 10 июня. Работать кинотеатр будет три дня в неделю: с пятницы по воскресенье. Днем показывают детские мультики, вечерами российское и зарубежное кино. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сеанс через сайт okko-vdnh.ru. Дождя можно не бояться - над залом натянут тент.
Митьковский проезд, 10 (м. «Сокольники»)
Севернее Большого розария в парке «Сокольники» очень популярный открытый зал. На хорошее кино в хорошую погоду желающих собирается много - приезжайте заранее.
В этом сезоне в репертуаре авторское кино, новинки проката, советская и российская классика, фестивальные картины и золотой фонд мирового кинематографа. Билеты - от 100 до 480 руб. Иногда проходят лекции и необычные показы. Например, 6 июня будут крутить немое кино под аккомпанемент настоящего оркестра - 750 руб. По вторникам все сеансы за 250 рублей. Билеты на сайте mos-kino.ru. В дождь просмотр отменяется, деньги за билеты возвращают. Обычно за вечер показывают две картины (билеты на них продают отдельно): первый сеанс около 21.00, второй - около 23.00.
Амфитеатр в парке «Ангарские пруды»
Ангарская, 45 (м. «Селигерская»)
Расположен между Большим и Малым Ангарскими прудами. Очень большой - на 300 человек. Сеансы бесплатные, проходят по выходным. За расписанием и афишей удобно следить в группе «ВКонтакте» vk.com/liapark - ее ведет администрация Лианозовского парка, которая также заведует «Ангарскими прудами». Показывают современные короткометражные ленты либо советское кино. Рядом продают фастфуд.
Карта кинотеатров под открытым небом
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Большая Филевская улица, 22, стр. 8 (м. «Багратионовская»)
На главной аллее парка «Фили» в июне (точную дату еще не выбрали) снова будет работать зал на 205 мест. От дождя укрыт навесом. Как и в «Сокольниках», проект относится к «Москино», поэтому можно ожидать аналогичный репертуар и цены.
Проспект Андропова, 1 (м. «Технопарк»)
Кинозона обустроена в центре Южного ландшафтного парка - он со стороны реки. Располагайтесь на шезлонге, лавке или мягком мешке. Цены на них отличаются - от 200 до 700 руб. за билет. Показывают и новое кино, и ретроспективу. Начало первого сеанса в 21.30; время второго варьируется. Билеты продают в кассе у кинотеатра. Есть бар.
(м. «Мичуринский проспект»)
В прошлом году тут открыли кинотеатр на 50 человек. Красный навес построили в центральной части парка, недалеко от главного павильона. Пока показы не возобновили, начнут в июне. Прошлым летом все сеансы были бесплатными, демонстрировали советскую классику - «Вокзал для двоих», «Свинарка и пастух», «Солярис», «Броненосец «Потемкин». Планы на этот сезон не объявляли. Выложат в телеграм-канал t.me/olympikpark.
Рядом с ул. Менжинского, 6, стр. 4 (м. «Бабушкинская»)
Это сцена в Бабушкинском парке. Тут проходят концерты, танцевальные вечера, читают лекции. А летом бесплатно показывают кино. Открыто несколько кафе. За расписанием следите на сайте парка bapark.ru.