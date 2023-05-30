Московскими ночами на голубом экране крутили синема

Насладиться фильмом есть где. Главное, чтобы дождик не пошел. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вывод простой: хотите лучший ракурс - приходите заблаговременно. Рассказываем, где можно посмотреть кино под открытым небом.

Summer Cinema

Берсеневская набережная, 14, стр. 5а (м. «Кропоткинская»)

За подбор репертуара отвечает бывший кинообозреватель «Комсомолки» Стас Тыркин. Крутят культовые фильмы мирового и российского кинематографа, устраивают спецпоказы и организуют премьеры. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском. Показы не каждый вечер. Сеанс начинается в 21.30. Билеты по 400 руб. в амфитеатр и по 800 руб. в партер. Покупать на сайте summercinema.ru. Партер под крышей, зрителям из амфитеатра при необходимости выдают дождевики. Работает бар.

Летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ

Проспект Мира, вл. 119В (м. «ВДНХ»)

Зал расположен за музеем «Россия - моя история», неподалеку от Дворца бракосочетания. Сеансы начнутся с 10 июня. Работать кинотеатр будет три дня в неделю: с пятницы по воскресенье. Днем показывают детские мультики, вечерами российское и зарубежное кино. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сеанс через сайт okko-vdnh.ru. Дождя можно не бояться - над залом натянут тент.

«Москино Сокольники»

Митьковский проезд, 10 (м. «Сокольники»)

Севернее Большого розария в парке «Сокольники» очень популярный открытый зал. На хорошее кино в хорошую погоду желающих собирается много - приезжайте заранее.

В этом сезоне в репертуаре авторское кино, новинки проката, советская и российская классика, фестивальные картины и золотой фонд мирового кинематографа. Билеты - от 100 до 480 руб. Иногда проходят лекции и необычные показы. Например, 6 июня будут крутить немое кино под аккомпанемент настоящего оркестра - 750 руб. По вторникам все сеансы за 250 рублей. Билеты на сайте mos-kino.ru. В дождь просмотр отменяется, деньги за билеты возвращают. Обычно за вечер показывают две картины (билеты на них продают отдельно): первый сеанс около 21.00, второй - около 23.00.

Амфитеатр в парке «Ангарские пруды»

Ангарская, 45 (м. «Селигерская»)

Расположен между Большим и Малым Ангарскими прудами. Очень большой - на 300 человек. Сеансы бесплатные, проходят по выходным. За расписанием и афишей удобно следить в группе «ВКонтакте» vk.com/liapark - ее ведет администрация Лианозовского парка, которая также заведует «Ангарскими прудами». Показывают современные короткометражные ленты либо советское кино. Рядом продают фастфуд.

Карта кинотеатров под открытым небом Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Москино Фили»

Большая Филевская улица, 22, стр. 8 (м. «Багратионовская»)

На главной аллее парка «Фили» в июне (точную дату еще не выбрали) снова будет работать зал на 205 мест. От дождя укрыт навесом. Как и в «Сокольниках», проект относится к «Москино», поэтому можно ожидать аналогичный репертуар и цены.

«Остров Мечты»

Проспект Андропова, 1 (м. «Технопарк»)

Кинозона обустроена в центре Южного ландшафтного парка - он со стороны реки. Располагайтесь на шезлонге, лавке или мягком мешке. Цены на них отличаются - от 200 до 700 руб. за билет. Показывают и новое кино, и ретроспективу. Начало первого сеанса в 21.30; время второго варьируется. Билеты продают в кассе у кинотеатра. Есть бар.

Парк Олимпийской деревни

(м. «Мичуринский проспект»)

В прошлом году тут открыли кинотеатр на 50 человек. Красный навес построили в центральной части парка, недалеко от главного павильона. Пока показы не возобновили, начнут в июне. Прошлым летом все сеансы были бесплатными, демонстрировали советскую классику - «Вокзал для двоих», «Свинарка и пастух», «Солярис», «Броненосец «Потемкин». Планы на этот сезон не объявляли. Выложат в телеграм-канал t.me/olympikpark.

Зеленый театр

Рядом с ул. Менжинского, 6, стр. 4 (м. «Бабушкинская»)

Это сцена в Бабушкинском парке. Тут проходят концерты, танцевальные вечера, читают лекции. А летом бесплатно показывают кино. Открыто несколько кафе. За расписанием следите на сайте парка bapark.ru.