Город. Лето. ВДНХ!

ВДНХ в общем-то всегда была одним из любимейших мест отдыха для москвичей и столичных туристов. Ну если, конечно, вынести за скобки лихолетье 1990-х, когда культовую выставку превратили в базар-вокзал с вещевыми рядами и убогими шашлычными. Хорошо, что уже в 2010-е благодаря Сергею Собянину ВДНХ реанимировали, вернули ей прежний лоск и величие. Сегодня историческая территория Выставки достижений народного хозяйства это не только архитектурный ансамбль величиной с небольшой город. Не только парковые зоны для прогулок. И даже не только невероятные павильоны (один только «Космос» чего стоит!). Это еще и мощная событийная площадка. Здесь проходят фестивали на открытом воздухе, концерты, выставки в музеях и много чего еще.

Вот и на будущее лето команда ВДНХ приготовила очень насыщенную программу, которая наверняка понравится и взрослым, и детям, и вообще поклонникам самых разных жанров искусства.

Заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук рассказывает: если считать с начала текущего года, планку в 10 миллионов посетителей выставка преодолеет именно во время летних фестивалей.

НОВЫЕ ТАЛИСМАНЫ ВЫСТАВКИ

- На это лето мы подготовили более 20 фестивалей (см. «Конкретно». - Ред.). Один из крупнейших состоится буквально через две недели - 12 июня мы будем отмечать День России, - говорит Елена Жук. - Программа задействует всю территорию выставки. Гости смогут совершить настоящее путешествие по нашей огромной стране. Будет и гастрономия разных народов и регионов, и культурное наследие с многочисленными артистами, и интересные мастер-классы.

В дни летних каникул на ВДНХ пройдут более 100 различных мероприятий для детей и подростков.

Еще одна прекрасная новость - у ВДНХ появился собственный талисман. Точнее, даже два! Девочка Надя и ее друг, робот ВДНХашка.

- Мы их представляем с особым волнением, потому что наша команда работала над этими образами в течение нескольких месяцев, - объясняет Елена Жук. - История такова. У Нади на ВДНХ работают родители, поэтому она очень много знает о выставке. Однажды девочка пришла с одноклассниками на экскурсию, вдруг услышала шорох в кустах и увидела небольшого робота. Надя рассказала новому другу, как много интересного можно посмотреть на ВДНХ. Историю этого знакомства изложили в комиксе. Он будет доступен на сайте, в инфоцентрах ВДНХ. Надя и ВДНХашка появятся и в элементах навигации, и в соцсетях.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Одним из самых ярких событий наступающего лета станет День рождения ВДНХ - 5 и 6 августа. Организаторы обещают, что фестиваль станет атмосферным погружением в прошлое. На территории ВДНХ будут развернуты 9 тематических площадок. Здесь можно будет вернуться в день открытия павильона «Космос», принять участие в кинопробах культового фильма «Свинарка и пастух», побывать на выставке отечественного автопрома 1974 года, пройтись по красной дорожке Московского кинофестиваля или стать зрителем Олимпиады-1980.

Ну а вне фестивальных программ сотрудники ВДНХ подготовили на летний сезон более больших 50 концертов в Зеленом театре. Сезон откроется уже 1 июня - торжественной церемонией награждения грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. На сцену выйдут Дмитрий Маликов, Трофим, Николай Носков, Сергей Пенкин, а также группы «Чиж и Со», «Мельница» и Юрий Каспарян с проектом «Симфоническое «КИНО».

Словом, нас ждет очень насыщенное и интересное лето.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Полное расписание фестивалей, выставок и прочих активностей можно изучить на сайте vdnh.ru.