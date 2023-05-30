«Хочется внести свой вклад в общее дело»: Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь Родине

Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи, заключившие контакт на службу по контракту, рассказали журналистам, почему они решили отправиться в зону спецоперации. Своим основным мотивом они называют патриотизм и стремление помочь Родине. Посетители единого столичного пункта отбора, расположенного на улице Яблочкова, считают военную службу профессией для настоящих мужчин.

По словам одного из контрактников, поехать добровольцем в зону СВО он хочет из чувства долга перед своей страной.

«Это чувство долга. К тому же, хочется и свой вклад внести в общее дело», – признался мужчина.

Будущие контрактники отмечают, что ситуация в новых регионах России не оставляет их равнодушным: они хотят помочь людям, годами страдавшим от притеснений.

«Родина зовет, люди страдают, надо помогать», – считает один из новобранцев.

У многих кандидатов на Донбассе служат коллеги, друзья или родственники. Их пример вдохновляет других тоже отправиться в зону спецоперации.

«У меня друг сейчас там проходит службу уже год как. Я тоже решил, что пора бы», – объяснил один из новобранцев, добавив, что его решение отправиться проходит военную службу – взвешенное, спокойное и взрослое.

Еще один пришедший в пункт отбора на военную службу считает, что настоящие мужчины обязательно должны отслужить в армии.

«Мужчина должен отслужить. А сейчас время непростое, поэтому кому-то надо», –подчеркнул будущий контрактник.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.

Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.