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Общество30 мая 2023 9:25

«Хочется внести свой вклад в общее дело»: Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь Родине

Москвичи, решившие отправиться в зону СВО, считают военную службу профессией для настоящих мужчин
Ксения БОГДАНОВА
Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить.

Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи, заключившие контакт на службу по контракту, рассказали журналистам, почему они решили отправиться в зону спецоперации. Своим основным мотивом они называют патриотизм и стремление помочь Родине. Посетители единого столичного пункта отбора, расположенного на улице Яблочкова, считают военную службу профессией для настоящих мужчин.

По словам одного из контрактников, поехать добровольцем в зону СВО он хочет из чувства долга перед своей страной.

«Это чувство долга. К тому же, хочется и свой вклад внести в общее дело», – признался мужчина.

Будущие контрактники отмечают, что ситуация в новых регионах России не оставляет их равнодушным: они хотят помочь людям, годами страдавшим от притеснений.

«Родина зовет, люди страдают, надо помогать», – считает один из новобранцев.

У многих кандидатов на Донбассе служат коллеги, друзья или родственники. Их пример вдохновляет других тоже отправиться в зону спецоперации.

«У меня друг сейчас там проходит службу уже год как. Я тоже решил, что пора бы», – объяснил один из новобранцев, добавив, что его решение отправиться проходит военную службу – взвешенное, спокойное и взрослое.

Еще один пришедший в пункт отбора на военную службу считает, что настоящие мужчины обязательно должны отслужить в армии.

«Мужчина должен отслужить. А сейчас время непростое, поэтому кому-то надо», –подчеркнул будущий контрактник.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.

Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

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