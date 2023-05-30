Депутат Мосгордумы Семенников: В столичном пункте отбора на контрактную службу каждый чувствует себя нужным

Депутат Московской городской думы Александр Семенников (справа) посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва».

Пункт отбора на военную службу по контракту работает четко, быстро и без бюрократических проволочек, заявил депутат Московской городской думы Александр Семенников. Столичный парламентарий во вторник, 30 мая посетил центр на улице Яблочкова, чтобы познакомиться с условиями, в которых принимают будущих новобранцев. По его словам, работа пункта организована максимально комфортно для посетителей.

«Я ознакомился с работой единого столичного пункта по отбору на контрактную службу. Этот центр работает для всех москвичей и жителей близлежащих регионов. Приятно, что он лишен бюрократической атмосферы, которая иногда встречает людей в государственных учреждениях, здесь все по-деловому, четко и быстро», - рассказал Семенников.

Депутат Мосгордумы подчеркнул: посетители пункта стремятся вступить в ряды вооруженных сил и отправиться в зону СВО. Сотрудники центра принимают кандидатов с максимальным вниманием и стараются облегчить им эту миссию.

«Ситуация непростая: люди приняли для себя единственно верное решение - они едут в зону СВО, там где мы отстаиваем интересы русского мира против коллективного Запада. И люди уже на входе должны чувствовать, что они нужны», - отметил Александр Семенников.

Столичный парламентарий высоко оценил подготовку сотрудников пункта.

«Все работают для того, чтобы они максимально быстро и комфортно включились в свою работу. Максимально ориентированы сотрудники, подготовлены специалисты центра», - рассказал депутат.

Александр Семенников уточнил, что весь процесс оформления документов, от входа кандидата в пункт отбора до выхода занимает примерно два – четыре часа.

«За это время человек получает все необходимые документы и заполняет их, проходит психологическое тестирование, оценивается его воинское прошлое, военные специальности, полное медицинское сканирование. Пункт подключен к ЕМИАС, и не нужно тратить время на справки, сторонние медкомиссии. Городские власти делают безусловно все возможное для того, чтобы поддержать этих ребят», - сообщил Александр Семенников.

Депутат Мосгордумы высоко оценил подготовку сотрудников пункта. Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва».

Депутат Мосгордумы также напомнил, что в столице действует Единый центр поддержки участников специальной военной операции. Он координирует все вопросы, связанные с помощью бойцам и членам их семей.

«Когда мужчины отправляются в зону СВО, семьи получают поддержку в городе Москве: их консультируют, помогают в решении оргвопросов — с садом, школой, помощью пожилым родителям, предупреждают возникающие проблемы. Эти два центра эффективно работают с одной стороны, на задачи СВО, с другой - на поддержку семей наших защитников, чтобы человек на линии фронта знал, что государство в это время им помогает, не бросает своих», - отметил парламентарий.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет.

Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. В Москве также работает чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.