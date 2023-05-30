«Сделать места отдыха лучше и комфортней»: Жители Подмосковья подскажут, чего не хватает паркам в регионе

Фото предоставлены пресс-службой министерства благоустройства Московской области

В Московской области впервые пройдет голосование «Улучшаем парки Подмосковья вместе». По его итогам будет составлен план мероприятий, которые будут проведены в зонах отдыха Московской области.

Посоветоваться с жителями решили в региональном Министерстве благоустройства. По словам пресс-службы ведомства, в голосование будут включены 125 парков в 60 городских округах Подмосковья.

- Очень важно привлекать жителей к решению социальных вопросов жизни региона. Голосование - очень хороший инструмент для получения обратной связи от них, - рассказывает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - С 1 по 4 июня мы проведем парковое голосование. С его помощью мы хотим узнать мнение жителей и собрать их пожелания о работе мест массового отдыха. Вопросы касаются того, что больше всего людям нравится в парках, и чего хотелось бы больше. Возможно, каких-то мероприятий, активностей, что-то можно дополнить в инфраструктуре и услугах, предоставляемых в парках. Мы очень ждем обратную связь для того, чтобы сделать места отдыха жителей Подмосковья и гостей лучше и комфортней.

Фото предоставлены пресс-службой министерства благоустройства Московской области

Принять участие могут все желающие - как на портале «Добродел» (через мобильное приложение или зайдя на сайт с компьютера), так и в самих парках, где с 1 по 4 июня будут дежурить волонтеры.

Как сообщают в Минблаге Подмосковья, на голосование будут вынесены две группы вопросов. Участники должны будут сообщить, что им больше всего нравится в парках сейчас и что в них необходимо дополнить. Выбирать можно будет из нескольких вариантов. Например, в первом случае отметить спортивные сооружения, кафе, водные объекты, тропинки/дорожки, станции проката, парковка, фестивали, мастер-классы или спортивные соревнования.

Во втором - недостающие спортивные сооружения, и сооружения для детей, инфраструктура, услуги в парке, тропинки и озеленение.