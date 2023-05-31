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Общество30 мая 2023 22:00

Столица успешно справилась с атакой

В результате атак БПЛА легкие ранения получили два человека. Госпитализация не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте
Олег КАРПОВ

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий, - сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. - Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях».

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице, - сообщает официальный телеграм-канал столичной прокуратуры. - Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Правоохранительные органы рекомендуют представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве, при подготовке сообщений и заявлений просят руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев.

ВАЖНО!

Как видим, все службы города работают над скорейшим устранением последствий атаки. Ситуация находится под личным контролем мэра Сергея Собянина.

В свою очередь, прокуратура Москвы напомнила об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации.

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