Столица успешно справилась с атакой

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий, - сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. - Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях».

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице, - сообщает официальный телеграм-канал столичной прокуратуры. - Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Правоохранительные органы рекомендуют представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве, при подготовке сообщений и заявлений просят руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев.

ВАЖНО!

Как видим, все службы города работают над скорейшим устранением последствий атаки. Ситуация находится под личным контролем мэра Сергея Собянина.

В свою очередь, прокуратура Москвы напомнила об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации.