Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

С победой московских учеников лично поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В концертном зале «Зарядье» в центре Москвы сегодня, 31 мая, чествуют столичных победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022 - 2023 учебного года. С победой московских учеников лично поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

«Когда задумываешься над тем, что вы сделали - 51% золотых медалей - это фантастика, - обратился мэр к участникам олимпиады. - Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, то получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средний по России».

Собянин назвал эту цифру уникальной и не случайной.

«Мы показываем такие результаты из года в год и постепенно повышаем свое качество и конкурентность», - подчеркнул мэр.

При этом он поблагодарил за совместные усилия педагогов и самих учеников, напомнив о масштабных переменах в системе образования Москвы.

«Это серьезные преобразования - структурные, финансовые, учебные, методические, организационные», - уточнил Собянин.

КОНКРЕТНО

Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) проходит по 24 предметам в четыре этапа - школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В 2023 году в ней участвовали более 560 тысяч московских учеников. Это в полтора раза больше, чем пять лет назад.

На заключительном этапе олимпиады за награды боролись 2 241 учащийся 299 столичных школ. Они завоевали 275 дипломов победителей и 1 116 дипломов призеров. Как и в прошлые годы, московские школьники получили дипломы по всем 24 предметам. Лучше всего они показали себя в олимпиадах:

- по экономике - 107 дипломов;

- информатике - 85;

- истории - 79;

- экологии - 75;

- русскому языку - 72;

- математике, обществознанию и физике – по 71 диплому.

НА ЗАМЕТКУ

Победителям и призерам заключительного этапа (ВОШ) полагаются такие бонусы:

- внеконкурсное поступление на бюджетные места на любой профильный факультет любого государственного вуза;

- право претендовать на президентскую стипендию - 20 тысяч рублей ежемесячно на время обучения в вузе.

Плюс к этому по решению мэра столицы членам сборной команды Москвы в финале ВОШ выплачивают поощрительные выплаты:

- победителям - 500 тысяч рублей;

- призерам - 300 тысяч рублей;

- участникам, не завоевавшим званий победителя или призера - 100 тысяч рублей.