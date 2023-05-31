Новые детсады Москвы: Амфитеатр, динозавр на фасаде и терраса для прогулок на крыше

На севере города фасад строящегося детсада украсят рисунки в виде птиц, жирафа, динозавра и других животных

В ближайшие годы в разных районах столицы откроются необычные детские сады. В Стройкомплексе Москвы рассказали, какими будут новые дошкольные здания.

ПТИЦА «ПОСМОТРИТ» В ОКНО

На севере города фасад строящегося детсада украсят рисунки в виде птиц, жирафа, динозавра и других животных. Фоном для красивых картинок станет керамогранитная плитка песочного цвета. Трехэтажное здание рассчитано на 150 детей – шесть групп по 25 человек. Каждую из них как раз и «пометят» со стороны улицы яркими изображениями зверушек. Внутри - раздевалки, игровые, спальни, буфеты, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет.

Где: ст. м. «Петровский парк», ул. Верхняя Масловка, вл. 29А.

ПОД СЕНЬЮ КЛЕНОВ

На северо-западе столицы появится дошкольный корпус в три этажа с группами-трансформерами и амфитеатром. Сюда будут принимать малышей в возрасте от 2,5 до 7 лет - всего 300 воспитанников. По желто-молочному фасаду «разбросают» окна, витражи и металлические вставки. Около садика устроят прогулочный бульвар с липами, соснами, кленами, цветниками. Живую изгородь собрали из более чем 4200 кустарников. Здесь же появится спортивная площадка с воркаут-комплексом, столом для настольного тенниса и тренажерами.

Где: ст. м. «Спартак», ул. Летная, д. 95Б.

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ

На юге города трёхэтажный садик со стороны улицы превратят в гигантскую мозаику. Окна разделят большими разноцветными плитами с силуэтами зверей и птиц. В здании смогут заниматься 300 детей. Около него поставят три физкультурные площадки с мягким прорезиненным покрытием, а также выделят место под 12 игровых зон и живой уголок.

Где построят: ст. м. «Нагатинская», ул. Нагатинская, в районе д. 1, стр. 1.

ЗА КОМПАНИЮ С КАРЛСОНОМ

Прогулки на крыше-террасе скоро станут обычным делом для малышей ещё одного нового детсада на юге столицы. На плоской кровле разместится также амфитеатр. Здание украсят светло-коричневые металлические кассеты с рисунком под дерево, декоративные вставки в витражах и разноцветные колонны. Садик рассчитан на 11 групп по 20 - 25 малышей в возрасте от 3 до 7 лет. В каждой группе поставят трансформируемые перегородки, с помощью которых можно будет выделить место под спальню. Для детей будут работать спортивный и многофункциональный музыкальный залы, а также соляная комната. Во дворе построят 11 прогулочных площадок с теневыми навесами и двумя спортплощадками, проложат пешеходные дорожки.

Где: ст. м. «Технопарк», ул. Автозаводская, вл. 23/77.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА МХОМ ПОРОСЛА

Холм с тоннелем и карусели-гнезда появятся в одноэтажном детсаду около Симоновской набережной. Это будет целый игровой мини-городок на крыше для 95 воспитанников. Его оформят в стиле скандинавской деревни. Детям здесь точно понравится - горки, поляны, деревянные и каменистые площадки с травами, мхом, сосновой корой, щепой и песком, башня с оборудованием для подъема песка, игрушечная кухня, качели-гамаки, слуховая труба. А на крытой веранде поставят сменные панели-бизиборды, то есть занимательные доски с мелкими деталями для игры. Здесь даже соорудят небольшой скалодром! Малыши смогут не только бегать и развлекаться на такой удивительной крыше, но ещё и смотреть фильмы на свежем воздухе.

Где: МЦК ЗИЛ, ул. Автозаводская, участок 26/1.

ГРАЦИЯ С ПЕЛЕНОК

На юго-западе города откроется билингвальный детский сад на 75 детей. Малышей играючи будут учить английскому языку и готовить к школе. А спортом с ними займутся тренеры художественной гимнастики и джиу-джитсу. Чтобы поддерживать боевой настрой будущих первоклассников, меню для них сделают пятиразовым и сбалансированным. Конечно, обычные лазалки, горки и песочницы у детей тоже будут.

Рядом с детсадом разместится двухуровневый двор. На нижнем ярусе - детские площадки, на верхнем - места для занятий спортом, йогои , шезлонги и деревянные террасы для отдыха.

Где: ст. м. «Калужская», ул. Академика Волгина, вл. 2, стр. 1 - 4.