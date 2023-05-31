Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва».

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие отправиться в зону СВО. На улицу Яблочкова приезжают не только москвичи, но и жители других регионов России. Будущие новобранцы рассказали, почему они хотят вступить в ряды вооруженных сил.

Главным мотивом своего решения кандидаты называют патриотизм и желание защитить Родину. У многих на Донбассе служат друзья или родственники, которых они хотели бы поддержать.

«Я в том году был добровольцем, «Барс-12». Все наши ребята, с кем я был в первой командировке, уже заходят по второму, некоторые даже по третьему разу. Вот, наверное, поэтому иду служить по контракту», – рассказал один из посетителей пункта.

Его история очень похожа на рассказы других кандидатов. Многие из этих мужчин уже служили в зоне спецоперации, и, вернувшись на гражданку, чувствуют потребность вновь вернуться на Донбасс. Один из посетителей признался, что не может жить обычной мирной жизнью, зная, что где-то люди терпят бедствия и лишения. По его словам, защитить их – долг каждого настоящего мужчины.

«Не поверите, спать нормально не могу, пока там это все идет. Уже второй раз туда иду», – рассказал доброволец.

Еще один будущий новобранец записывается на военную службу по контракту, чтобы поддержать друзей, которые находятся в зоне СВО.

«Друзей много там, хочу друзьям помочь», – рассказал мужчина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, открылся 3 апреля. Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт на военную службу могут люди старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины могут проходить военную службу в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военно-учетной специальности. Стать контрактниками могут не только россияне, но и жители других государств. После подписания контракта они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.