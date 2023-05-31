Сабуровский мост через Москву-реку готов на 85%

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Сабуровский мост входит в состав шестого участка южного отрезка МСД. В данный момент на объекте продолжаются работы по гидроизоляции и покраске.

Напомним, Сабуровский мост длиной 335 метров возводят через Москву-реку. Он свяжет между собой районы Печатники и Москворечье-Сабурово. Благодаря мосту появится полноценная развязка в районе пересечения с Каширским шоссе, где движение транспорта будет осуществляться в четырех уровнях

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый мост, который активно достраивается на участке Московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, свяжет между собой два округа – Юго-Восточный и Южный с общей численностью населения 3,3 млн человек.

«Одним из важнейших инфраструктурных проектов в столице сегодня является МСД. На самом начальном этапе мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сформировать проект скоростной дороги, соединяющей многие районы Москвы. Это бессветофорная магистраль, позволяющая объединить десятки районов и округов столицы, что обеспечивает доступную транспортную связь. Непосредственно конструкция моста представляет собой две подпружные арки, которые стоят на опорах, монтаж велся навесным способом. Мост находится на финальной стадии готовности, она составляет 85%», — отметил глава департамента.