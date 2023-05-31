«Для проведения качественной диагностики»: В больницы Подмосковья поставили новое оборудование для исследований на 73 млн рублей

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Система здравоохранения Московской области продолжает оснащаться новой современной техникой. За последнее время сразу шесть лечебных учреждений получили оборудование, которое необходимо для исследований органов желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей. Эти аппараты, закупленные по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках программы модернизации первичного звена, выводят качество диагностики на новый уровень.

- Для проведения качественной диагностики большое значение имеет наличие современного медицинского оборудования, - отмечает Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - В прошлом году мы поставили в больницы Подмосковья более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования на сумму свыше 1,7 млрд рублей. С начала этого года поступило еще 6 единиц такой техники стоимостью 73 млн рублей.

Видеоэндоскопы уже получили больницы Сергиева Посада, Пушкино, Талдома, Лотошина и Серебряных прудов. А в больницу №4 Краснозаводска, к которой приписаны более 15 тысяч человек, был поставлен новый видеогастроскоп.

Врач-эндоскопист Краснозаводской поликлиники Михаил Макаров объясняет, что современная техника не только обеспечивает более точную диагностику и упрощает сам процесс исследований, но и делает его менее болезненным для самого пациента.

- Важно понимать, что помимо стандартных патологий - язвенной болезни желудка, эрозий, мы можем диагностировать и онкологию, - сообщил специалист. - Сама процедура стала менее дискомфортной, так как трубка для введения в пищевод стала тоньше и эластичнее. Это оборудование передает картинку высокого качества, за счет экрана изображение увеличивается в 10 раз. Передается оно в цвете особого узкого спектра, позволяющем обнаружить даже самую маскирующуюся патологию.