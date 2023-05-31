Владимир Соловьев: Желающие служить по контракту – гордость нашей страны

Телеведущий Сергей Соловьев побывал в столичном пункте отбора на службу по контракту. Фото: кадр видео.

В среду, 31 мая единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетил известный журналист Владимир Соловьев. Телеведущий решил поддержать будущих контрактников, отправляющихся в зону СВО. Соловьев пообщался с посетителями пункта на улице Яблочкова и рассказал журналистам, что считает новобранцев настоящими мужчинами, достойными максимальной поддержки и уважения.

«Главное – это, конечно, люди. Люди очень впечатляют, я много здесь кого видел. Это гордость нашей страны, это серьезные люди, ребята делают свой выбор. Они заслуживают самых теплых слов и максимальной поддержки», - подчеркнул Владимир Соловьев.

Телеведущий похвалил организацию работы пункта: по его мнению, все в нем устроено максимально комфортно для посетителей. Процесс оформления документов проходит быстро, без утомительных бюрократических проволочек.

«Здесь точно все налажено, светло, просторно, комфортно, питание, уважение. Вот в советское время этого не хватало, не было ощущения уважения к людям. А здесь все построено исходя из уважения к тем, кто делает свой выбор», - отметил Владимир Соловьев.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 3 апреля. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. За это время здесь побывали многие известные люди - заслуженный артист РФ Сергей Векслер, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, телеведущая Юлия Барановская, певицы Ирина Дубцова и Зара, певец Олег Газманов, актриса Алена Яковлева, группа «Сурганова и оркестр» и другие звезды. Знаменитые гости приходят продержать новобранцев и выразить им свою благодарность.

Пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

В ряды вооруженных сил могут записаться люди от 18 до 60 лет. В пункт на улице Яблочкова приходят не только москвичи, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане. Иностранцы после подписания контракта могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Всю информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.