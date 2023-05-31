«Важный округ для Подмосковья»: Глава Мытищ доложила губернатору Андрею Воробьёву о запуске в 2023 году 6 новых детсадов, 2 школ и поликлиники

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В Красногорске губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел сегодня рабочую встречу с Юлией Купецкой - главой городского округа Мытищи. Глава доложила, что сделано в муниципалитете за последние годы, какие крупные и важные для жителей проекты находятся в работе, какие будут реализованы в ближайшее время.

- Юлия Олеговна, вы возглавляете Мытищи - очень важный опорный округ для Московской области, - сказал Андрей Воробьёв. - Вместе с вами мы часто встречаемся с жителями, общаемся, знаем, насколько важна транспортная инфраструктура, все то, что касается каждодневной жизни человека, здравоохранение, капитальный ремонт школ - в Мытищах традиционно достойный высокий уровень образования. Расскажите, как развивается город, какая помощь, какая поддержка необходима с нашей стороны, и какие у вас планы.

Первый блок вопросов, которые губернатор обсудил с главой округа, касался экономики. Юлия Купецкая отчиталась, что в 2022 году в экономику Мытищ удалось создать более 6 тысяч новых рабочих мест и привлечь в качестве инвестиций около 65 млрд рублей (+27%, если сравнивать с 2021 годом).

Администрация городского округа сопровождает еще 23 проекта, которые будут реализованы инвесторами. Два из них заработают уже в текущем году. Речи идет о крупном пивоваренном предприятии и импортозамещающем производстве оборудования для железнодорожных составов и грузовиков.

- Вы всегда уделяете внимание экономике: промышленность, перерабатывающая отрасль, предприниматели, - отметил Андрей Воробьёв работу главы муниципалитета. - Очень важно и дальше делать все, чтобы появлялись новые компании, а малый бизнес оставался в Мытищах и развивался. Все это нужно для занятости, и, конечно, для экономического эффекта, который позволяет нам в свою очередь решать проблемы жителей.

Кроме того, Мытищи являются одним из лидеров среди городских округов Московской области по строительству многоквартирных жилых домов. Например, в 2022-м ввели в эксплуатацию около 916 тысяч квадратных метров жилья. Решается вопрос и с расселением аварийных, ветхих домов.

- По тем договорам, которые заключим в ближайшее время, у нас еще 52 многоквартирных дома будет расселено, - уточнила Купецкая, напомнив, что Мытищи стали пилотной территорией в Подмосковье, где была запущена программа реновации: - В прошлом году благодаря этому мы расселили 6 ветхих домов, переселили 58 семей. На текущий год - 20 аварийных домов, а это 317 семей, 20 из которых мы уже переселили.

Причем о реализации этих проектов удалось договориться с инвесторами-застройщицами.

Продолжается и активное строительство объектов социальной инфраструктуры. Юлия Купецкая дорожила губернатору, что в 2023 году будут запущены сразу 6 детских садов (в них будут ходить 1,3 тыс. ребятишек), 2 школы на 1,6 тыс. мест, пристройка к уже существующей школе и поликлиника в Пироговском, которую ежедневно смогут посещать до 200 человек. В ЖК «Пироговская Ривьера» несколько месяцев назад заработали детская и взрослая поликлиника, открытия которых очень ждали местные жители.

В планах на ближайшие два года - еще 8 школ (8,5 тыс. мест) и 10 детсадов (2,4 тыс. мест).

До конца года в Мытищах также планируют сдать два важных транспортных объекта - автодорогу «Осташковское шоссе - деревня Ульянково» и часть Мытищинской хорды. В 2024 году по просьбе местных жителей завершат реконструкцию Пироговского шоссе, которое на одном из участков расширят до четырех полос.