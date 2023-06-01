«Своих не бросаем» - наш главный принцип»: В Подмосковье открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где будут помогать ветеранам СВО и их семьям

Фото: Сергей Хакимов

В Московской области с 1 июня заработал региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать ветеранам специальной военной операции и их семьям адресно решать любые вопросы, связанные с социальной поддержкой, реабилитацией и другими направлениями. Филиал находится в Красногорске, в шаговой доступности от метро «Мякинино» (бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик»).

Напомним, что 3 апреля 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В Наблюдательный совет фонда вошли главы федеральных министерств, ведомств, ветеранским организаций и военкоры. А возглавил его Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Помещения для подмосковного филиала «Защитников Отечества», инфраструктуру и социальных координаторов, которые буду здесь работать (их более 40), подготовили в кратчайшие сроки.

- Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда, - отмечает председатель фонда Анна Цивилева. - Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям - справедливость, забота, уважение.

Анна Цивилева также подчеркивает, что перед фондом стоит задача не только оказывать адресную помощь военнослужащим, их женам и детям, но и другие глобальные цели:

- Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов.

Перед открытием готовность центра «Защитников Отечества» в Красногорске проверили вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, министр социального развития Московской области Людмила Болотаева и советник председателя госфонда Светлана Грохотова.

- Как сказал наш Президент, главная задача фонда - это работать, по принципу «одного окна». Нет никакой проблемы, которую мы не можем решить здесь, - говорит Ирина Каклюгина. - Соответственно, бойцы, которые возвращаются с СВО могут получить любую услугу начиная от установления инвалидности, заканчивая трудоустройством и восстановлением потерянных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил руководителя подмосковного филиала фонда. Ольга Ермакова знает проблемы участников СВО не понаслышке - она сама является супругой боевого командира, героя спецоперации, возглавляет женсовет одной из воинских частей, базирующихся в Московской области, представителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

- Нашей главной целью является помощь ветеранам и семьям погибших бойцов, - рассказывает Ольга Ермакова. - При визите в фонд мы окружим их теплотой и заботой. Будем сопровождать адресно. Для этого за каждым посетителем мы закрепим социального координатора. Здесь нет равнодушных людей, и к каждому посетителю найдут индивидуальный подход. «Своих не бросаем» - наш главный принцип. Отдельное спасибо хочется сказать губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву за помощь в организации филиала фонда и оснащении всем необходимым.

КОНКРЕТНО

Адрес регионального филиала госфонда «Защитники Отечества»:

• бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик».

• Телефон: +7 (498) 6020023.

• Страницы в соцсетях: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.