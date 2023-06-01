«Есть боевой опыт, служил в разведроте»: Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защитить Родину с оружием в руках

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва».

Москвичи, желающие поступить на военную службу по контракту, готовы отправиться в зону СВО и защищать Родину с оружием в руках. Многие из них уже имеют боевой опыт и едут на Донбасс не в первый раз. Посетители московского пункт отбора на службу по контракту рассказали журналистам, почему они решили стать добровольцами.

«Первая попытка у меня не удалась, потому что я пошел добровольцем, и тут неожиданно объявили частичную мобилизацию. Так как я не служил, меня не взяли. Но вот прошло полгода, и сейчас уже все положительно», - сообщил один из посетителей пункта.

Еще один кандидат рассказал, что у него уже есть боевой опыт – мужчина служил добровольцем. Уроженец Белгорода хочет защитить свой город от атак террористов, поэтому решил поступить на службу по контракту.

«Я уже ездил добровольцем. Опять стреляют в Белгород. Я проживаю в Белгороде и устал смотреть на все на это, поэтому поеду», - говорит новобранец.

У другого кандидата также есть боевой опыт, поэтому он хочет вернуться в зону спецоперации и снова приносить пользу своей стране.

«Есть боевой опыт – служил в разведроте, и теперь еду Родину защищать», - рассказал мужчина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает ежедневно, без обеда и выходных. Для подписания контракта кандидатам необходимо здесь же, в центре, пройти медицинскую комиссию. На оформление всех документов у посетителей обычно уходит не больше трех часов.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт могут люди от 18 лет до 60 лет. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины идут служить в подразделения связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военной специальности. Стать контрактниками могут не только россияне, но и жители других государств. После подписания контракта они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.