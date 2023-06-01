Депутат МГД Щитов: Работа единого пункта отбора на военную службу по контракту отлажена на высочайшем уровне

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Фото: Софья Сандурская.

Работа единого пункта отбора на военную службу по контракту организована на очень высоком уровне, отметил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике побывал в центре на улице Яблочкова в четверг, 1 июня.

«Было важно мне, как председателю комиссии Мосгордумы по безопасности, посмотреть, как организована работа центра. Все на высочайшем уровне, на уровне высокого московского стандарта оказания государственных услуг, все четко отлажено, поэтапно, талончики, консультанты, волонтеры, маршрутизация очень грамотно продумана, чтобы не создавать очереди, наоборот, создать максимально комфортную обстановку, чтобы все процедуры, все процессы оптимизировать», - рассказал журналистам Кирилл Щитов.

Столичный парламентарий подчеркнул: очень важно создать достойные условия для людей, принявших решение отправиться в зону СВО. Кирилл поговорил с будущими военнослужащими и расспросил, как они проходят процедуру оформления контракта.

«Они поделились положительными впечатлениями того, как вся работа здесь организована. Мне кажется, это важно для Москвы создать условия для ребят, которые делают очень серьезный шаг в своей жизни, принимают решение защищать свою родину, это настоящие герои. А наша задача, задача государства, создать все максимальные условия для них, для их семей», - отметил депутат Мосгордумы.

Парламентарий пообщался с будущими контрактниками. Фото: Софья Сандурская.

Кирилл поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина и представителям Министерства обороны РФ, создавших такой современный и комфортабельный центр.

Депутат Мосгордумы регулярно ездит на Донбасс с гуманитарными миссиями, доставляя помощь в зону спецоперации. Он отметил, что нашим военнослужащим очень важна любая поддержка, в том числе моральная.

«Я недавно девятый раз вернулся из зоны СВО, я регулярно отвожу гуманитарную помощь нашим подразделениям непосредственно на линии боевого соприкосновения. И каждый раз отправляясь в гуманитарную миссию на Донбасс, общаюсь с ребятами. Конечно, приезд любых людей, необязательно даже узнаваемых, для них эмоциональная поддержка, потому что у бойцов ощущение, что вся страна с ними, каждый помогает на каждом своем этапе, рубеже, участке. Кто-то морально поддерживает, кто-то участвует в гуманитарных сборах, кто-то доставляет гуманитарную помощь», - рассказал парламентарий.

Кирилл Щитов отметил, что очень впечатлен числом добровольцев, желающих отправиться на военную службу по контракту.

«Я приятно впечатлен тем, какое большое количество здесь людей, которые приходят заключать контракт. Люди приходят, проходят этапы, отправляются в зону ожидания, кто-то проходит медицинскую комиссию. Очень много желающих служить родине, защищать нашу страну, и быть военнослужащим. Это очень здорово, это вселяет оптимизм и абсолютную веру в неизбежность нашей общей победы», - подчеркнул депутат Мосгордумы.