В строящемся здании школы в поселении Щаповское установили лифты

Фото: Департамент строительства г. Москаы

В Новой Москве в поселении Щаповское продолжают возводить новую школу. Это будет образовательный комплекс высотой 3 - 4 этажа.

«Здание готово уже более чем на 65 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем идет монтаж внутренних инженерных систем, подключение водоснабжения, электроснабжения. При этом завершена установка лифтов. Кроме того, проводится благоустройство участка»

КОНКРЕТНО

Здание рассчитано на 800 мест, из них 150 - для дошкольного отделения.

В школе на первом этаже - кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью размещения спальных мест, многофункциональное многосветное пространство, администрация, медицинский блок, столовая и пищеблок, зона ожидания, гардеробные, вестибюль и комната охраны.

На втором этаже - учебные кабинеты, в том числе кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.

На третьем этаже - кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также администрация.

На четвертом этаже - учебные кабинеты средней и старшей школы, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг, кабинет иностранного языка.

В дошкольном отделении - группы со спальными местами, многофункциональный физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, административные кабинеты и буфет.