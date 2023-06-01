В Новой Москве впервые открылась современная детская больница

1 июня в Коммунарке открыли детский корпус больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 июня в Коммунарке открыли детский корпус больницы. Знакомясь с новой машиной скорой помощи, медбригада рассказывает:

— Раньше в Новой Москве детских больниц не было. Возили в центр города. По пробкам транспортировка пациента могла занимать 30-40 минут. Теперь же почти с любой окрестной точки сможем за 5-10 минут детей довозить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больница хоть и большая — семиэтажный корпус в форме буквы «П»,— но при этом спроектирована «человечно». Никакой гнетущей обстановки, серых стен и узких коридоров. У входа швейцарский газон, детская площадка. Внутри — высокие потолки и большие окна. В помещениях очень много воздуха — в архитектурно-интерьерном смысле. Стены украсили картинками забавных зверушек и человечков. По ночам внешние стены корпуса озаряет подсветка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

При строительстве применяли энергоэффективные материалы и технологии: такие снижают расход электричества, траты на отопление.

В день открытия больницу посетил мэр Сергей Собянин.

— Несколько лет назад на этой территории был пустырь. Сложно было представить, что здесь вырастет один из самых лучших медицинских комплексов нашей страны. Мы подходим к завершению его строительства. Рядом заканчивается возведение лучевого центра. Сегодня мы открываем одну из лучших детских клиник нашего города, я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности — от самого современного диагностического оборудования до операционной, — сообщил глава города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обслуживать новый корпус будет не только жителей Новой Москвы, но и принимать пациентов из ближайших к ТиНАО районов. В палатах можно разместить 240 пациентов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для приема экстренных пациентов сделали теплый тамбур, куда могут заехать две машины скорой. Действуют шесть приемно-диагностических боксов для удобного осмотра поступивших больных.

— У нас стоит новый магнитно-резонансный томограф от General Electric — современная машина, на которой можно проводить диагностику детям любого возраста. Хоть сразу после рождения. Для таких случаев есть аппарат с безопасным для детского здоровья наркозом. А для пациентов постарше, есть специальные наушники, в которых проигрывается музыка — чтобы не смущал гул тамографа. В корпусе установлено два аппарата КТ, три рентгена, — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Владимир Барский.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

При больнице также работают отделения реанимации и интенсивной терапии, в том числе для выхаживания новорожденных и недоношенных, травматологии и ортопедии, детской хирургии с койками, педиатрии с койками нефрологии и гастроэнтерологии, оториноларингологии. Есть экспресс-лаборатория и операционный блок. В нем семь рабочих мест. Медикам доступны возможности телемедицины (то есть за ходом операции по видеосвязи могут наблюдать другие врачи). В стерильной зоне — это помещение перед операционной — есть сенсорные экраны, которыми врач может дистанционно задать оборудованию необходимые настройки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы ребята-пациенты могли скрасить досуг до выздоровления, открыли игровые комнаты. Для родителей, которые должны неустанно находится при детях, есть отдельные комнаты отдыха. В детском стационаре будут работать свыше 220 сотрудников — из них 70 врачей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С открытием нового корпуса проект по созданию новой больницы в Коммунарке вступает в завершающую стадию. Когда заработает последняя часть — здание лучевой терапии — в новомосковском комплексе ежегодно квалифицированную помощь смогут получать около 100 тысяч человек.