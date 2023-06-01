Три жилых корпуса начали строить по программе реновации в Савеловском районе Москвы

Фото: Департамент строительства г.Москва

На севере столицы в районе Савеловский появятся три жилых корпуса для новоселов программы реновации. Их уже начали строить недалеко от станции метро «Дмитровская» на 2-й Хуторской улице, земельный участок 31А.

«Сейчас на площадке проводятся подготовительные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Дома разной высоты будут выглядеть так:

- фасады - с отделкой керамогранитной плиткой, хризолитцементными и металлическими панелями в монохромных оттенках – белом, графитовом и светло-сером, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 517 квартир (однокомнатных – 100, двухкомнатных – 355, трехкомнатных – 62). Тринадцать квартир - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части каждого корпуса - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация;

- вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

На подземном уровне зданий разместится автостоянка.

Около домов во время благоустройства:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- выделят места для тихого отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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