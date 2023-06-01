Штрафы для безбилетников в Москве стали два раза выше, а владельцам проездных разрешат бесплатно арендовать велосипеды

Владельцам проездных разрешат бесплатно арендовать велосипеды Фото: Андрей АБРАМОВ

Новые санкции для зайцев

Штраф за безбилетный проезд был 1000 рублей. Ввели его еще в 2011 году. И если тогда санкция звучала более-менее грозно, то сейчас с учетом инфляции, это не такое уж суровое наказание. Урбанисты любят повторять, что штраф за безбилетный проезд должен быть равноценен как минимум месячному проездному. Их пожелания почти сбылись.

Проездной на 30 дней сейчас стоит 2540 рублей. А штраф для безбилетников отныне составит 2000 рублей. Решение об «индексации» санкций приняли депутаты Мосгордумы.

Народные избранники привели интересные цифры. Актуальная статистика гласит, что проезд оплачивают 85% пассажиров, остальные едут зайцем. Из-за них бюджет города теряет более 3,5 млрд рублей в год. Контроллеры ловят только 1% безбилетников. При этом 4 из 5 пойманных в итоге оплачивать штраф. На остальных он просто «повисает».

Есть еще интересная цифра. Так ежегодно столичный бюджет от штрафов безбилетников получает 200 — 400 млн рублей. Получается, в год контролеры выявляют 200 — 400 тысяч зайцев — при штрафе 1000 рублей. Это не так уж много. При том что наземный транспорт Москвы, где чаще всего и катаются безбилетники, каждый день перевозит около 6 млн человек.

Также депутаты согласились поднять штрафы для тех, кто использует чужие льготные карты для поездок. Например, школьник может потерять свою соцкарту, а кто-то подобрать ее и кататься. Раньше, когда такого пассажира ловили, выписали штраф 2000 рублей. Теперь санкция 4000 рублей.

«Тройка» теперь блокируется и на МЦД, если не закрыть поездку

На Московских центральных диаметрах (D1 и D2) можно оплачивать проезд «Тройка». Однако не на всех станциях есть турникеты. Где-то установлены валидаторы, к которым нужно приложить карту при посадке на поезд или завершении поездки. Если поездку открыть (то есть войти на одной станции через турникет), но не закрыть (например, забыли приложить к валидатору), то «Тройка» заблокируется. Ведь тариф на проезд по диаметрам в зависимости от дальности различается. Соответственно, система не знает, сколько денег нужно списать за поездку.

Раньше «блок» действовал только на турникетах метро или МЦК. С 3 июня «Тройка» будет блокироваться и на МЦД, если вы забудете приложить ее к турникету или валидатору на выходе со станции. Также заблокированная карта не будет работать в электричках Ярославского и Павелецкого направлений.

Разблокировать «Тройку» можно в кассе за 150 рублей. Либо вернуться на станцию, где вы выходили, и правильно завершить поездку.

Кататься на «Велобайке» можно будет бесплатно

Чтобы бесплатно воспользоваться городским прокатом велосипедов, у вас должна быть «Тройка» с проездным на 30, 90 или 365 дней (билет «Единый»). Свою «Тройку» нужно нужно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы». После этого зайти в приложение «Велобайка» и в личном кабинете найти кнопку «Бонус от Метро Москвы» — кликнуть и активировать его.

Тем, у кого билет на 30 дней — дают 60 бесплатных поездок. К проездным на 90 дней — 180 бесплатных поездок. В билету на 365 дней — 380 поездок. Каждая поездка до 30 минут. Далее тариф 4 рубля за минуту.

Скоро бонусные поездки появятся и у обладателей карт учащихся.