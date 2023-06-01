В первые выходные лета Москву накроет арктическое вторжение: синоптики пугают заморозками

Первые выходные лета в Москве и области по погоде будут едва ли не зимними. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые выходные лета в Москве и области по погоде будут едва ли не зимними. Даже с ночными заморозками!

В пятницу, 2 июня, очень тепло, +21...+23 градуса, на востоке Подмосковья даже до +26. Но перемены в погоде москвичи почувствуют уже в последний рабочий день недели: Гидрометцентр России обещает дожди и грозы, возможен даже град. Ветер усилится до штормовой силы, 20 м/сек.

- Интенсивный дождь с грозой ждем в пятницу во второй половине дня, - предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

А потом столицу и область накроет арктическое вторжение. Мощный антициклон с центром над Уралом будет закачивать в среднюю полосу ледяной воздух с севера, объясняют синоптики центра «Фобос».

Пик похолодания придётся на выходные дни. В субботу днём всего +12…+14 градусов, пасмурно, ветрено и сыро. На улице будет неуютно, словно глубокой осенью

В ночь на воскресенье воздух остынет до 0…+5 градусов. По области не исключены заморозки до -1 градуса. Для календарного лета это настоящая аномалия! Хотя и не уникальный случай. Самые поздние заморозки в Москве на наблюдались 11 - 12 июня, но дело было больше столетия назад, в 1899 году. В общем, если собираетесь в выходные на дачу или в загородные отели, не забудьте тёплую одежду.

В воскресенье уже получше, чем накануне: +15…+17 градусов, сухо, выглянет солнце. На контрасте с субботним ненастьем погода порадует, хотя по сравнению с июньскими климатическими нормами она тоже слишком прохладная - температура на 4 - 5 градусов ниже, чем обычно.

В начале следующей недели потеплеет, обещают в Гидрометцентре России. В понедельник ночью уже точно без заморозков, не ниже +5, днём +15…+20 градусов. Во вторник и среду до +22.

В целом июнь-2023 не будет жарким, считают метеорологи центра «Фобос». Можно рассчитывать в среднем на +19...+24 градуса.