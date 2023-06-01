Путин посетил реабилитационный центр в Подольске

В День защиты детей Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетил новый детский реабилитационный центр в Подольске.
Фото: kremlin.ru
В День защиты детей Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетил новый детский реабилитационный центр в Подольске. Клинику только-только построили, ее открытие запланировано на 2 июня.
Президенту показали консультативно-диагностический центр, школьную зону для социально-психологической реабилитации, блок водолечения, тренажерный зал с медицинским оборудованием и палаты стационара.
В новой больнице будут лечиться дети со всей страны в возрасте от одного месяца до 18 лет. Клиника рассчитана на пациентов с тяжелыми хроническими и комплексными патологиями.
- Спасибо, что в Подольск сегодня приехали. Сегодня 1 июня – особенный день. Понятно, что детей мы любим 365 дней в году и всю жизнь, но для нас очень важен этот центр – на самом деле, - сказал президенту Воробьев.
- Я думаю, что вообще для этой огромной агломерации, да и для всей страны очень важен, - ответил Владимир Владимирович.
Глава региона отметил, что рядом с новой больницей находится лес. В нем сделают парк на 5 гектаров, где поставят тренажеры и все необходимое для реабилитации пациентов.
Губернатор на вопрос президента сказал, что в Подмосковье сейчас зарегистрировано 10 млн. человек.
- Самый быстрорастущий регион, извините за нескромность, - заявил Андрей Юрьевич.
Он добавил, что к многоквартирным зданиям присоединилась и стройка индивидуальных домов.
Растет не только стройка и население, но и промышленность. Плюс 12,2% с начала года.
- Были проблемы - логистика нарушилась, были сложности с кредитной политикой, но все равно - рост бюджета составил 12%. Мы видим, что торговля упала, а в доле ВРП - 22-23%, компенсирует промышленность. Понятно, что делаем все, чтобы бизнес приходил, поддерживаем предприятия, все программы ваши реализуем, в частности ФРП, даем землю, инфраструктуру, дороги, это все приводит в движение очень важные процессы, - рассказал Воробьев.
Губернатор заверил президента, что власти помогают бизнесу во всех процессах.
В конце встречи Андрей Юрьевич попросил главу страны поддержать его участие в осенних выборах.
- Я хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать для того, чтобы я дальше мог работать. Областная дума объявит о выборах, хотел бы поручить вашу поддержку.
- Заделы хорошие, если желание есть и люди вас поддерживают, желаю вам успеха в дальнейшем. Что бы ни было - надо активно работать с людьми, показывать, что удалось, а что нет, что планируется делать, и за счет чего, надо быть убедительным, в целом в делах у вас так и получается, - ответил Владимир Владимирович.