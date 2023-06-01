«Все это приводит в движение очень важные процессы»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Президенту о росте бюджета области на 13%

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня проверил работу реабилитационного центра в подмосковном Подольске. После этого глава государства пообщался с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Губернатор доложил о росте бюджета региона:

- Рост бюджета за пять месяцев составил 12,5-12,8%. Мы видим, что торговля упала. В ВРП (внутренний валовый продукт - общая стоимость товаров и услуг, которые производит область, - Авт.) доля торговли - 22%. Зато компенсирует промышленность.

Андрей Воробьёв отметил, что подмосковные власти оказывают серьезную поддержку местным предпринимателям. Предприятиям доступны льготные займы под очень низкий процент, которые выдает Фонд развития промышленности. При этом область и городские округа готовы предоставлять под инвестиционные проекты земельные участки.

- Все это приводит в движение очень важные процессы: рабочие места, налоги, технологии, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы очень внимательно сопровождаем все бизнес-процессы, чтобы реагировать на проблемы.