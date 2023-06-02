«Безопасного потребления табака не существует»

31 мая - Международный день без табака.

Эксперты отмечают, что курить в России в целом и в Москве в частности стали меньше, но при этом растет число потребителей никотина через электронные сигареты, нагревательные системы, вейпы и кальяны. Это модно среди молодежи! Но власти столицы не сдаются. Департамент здравоохранения Москвы широко популяризирует здоровый образ жизни и способствует борьбе с вредными привычками у населения, сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Олег Кутушев.

75% КУРИЛЬЩИКОВ МЕЧТАЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

«Москва старается развеять мифы о табакокурении и проводит активную информационную кампанию в СМИ по теме опасности и вреда курения, а также использования электронных средств доставки никотина. В связи с тем, что наблюдается тенденция перехода на вейпы или электронные сигареты, возникает необходимость в большем количестве профилактических программ и формировании мотивации для курильщиков обращаться к врачам за помощью, - отметил Олег Кутушев. - Ведь многие не ассоциируют свое заболевание как клиническую или наркологическую проблему и боятся стигматизации. Однако в реальности никакого диспансерного учета и никаких ограничений для таких пациентов не существует».

Москва организовала бесплатное оказание медицинской помощи в Центре профилактики и лечения табачной и нехимической зависимостей, структурном подразделении Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы. Здесь помогают пациентам с тяжелой степенью никотиновой зависимости.

«В столице все мероприятия по организации помощи находятся на очень высоком уровне. У нас есть горячая линия: 8 (800) 200-02-00. Есть грамотные психиатры и психиатры-наркологи. Упомяну, что каждый курильщик в среднем предпринимает от шести до девяти попыток отказа от сигарет. Более 75% курильщиков хотят избавиться от зависимости, но успешны только 5 - 7% попыток. Около 25% ремиссий наблюдается после комплексного лечения в нашем центре. Это признанный мировым сообществом опыт», - отметил специалист.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОДА НА БЕЗДЫМНЫЙ

Причем электронные средства доставки никотина несут не меньший вред для организма, чем обычные сигареты.

«Сегодня ведется активное продвижение электронных средств доставки никотина (ЭСДН), наблюдается мода молодежи на бездымный табак, кальян, вейпы. Когда табачная индустрия предлагала электронные сигареты, она утверждала, что это несет меньший риск для здоровья и помогает курильщикам снизить потребление сигарет, избавиться от зависимости. Но это очередной миф, потому что никакого безопасного потребления табака не существует. В подобных девайсах основой является никотин, и его потребление может привести к риску развития сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онкологических заболеваний. Более того, при нагревании табака выделяются токсичные вещества, несущие опасность не только для людей, но и для экологии», - отметил специалист.

Курение вейпов, кальянов и применение других подобных устройств разрушительно действует на организм, особенно оно опасно для подростков и женщин, отмечает эксперт. Потребление табака в любом виде приводит к ухудшению памяти, нарушению внимания, эмоциональной неустойчивости, нарушению мелкой моторики и формированию никотиновой зависимости.

«Более того, электронные сигареты могут спровоцировать переход на обычное курение. Никотин является лидером среди веществ по формированию зависимостей. Поэтому профилактика никотиновой зависимости и потребления табака и ЭСДН становится в том числе профилактикой других аддикций», - подчеркнул Олег Кутушев.