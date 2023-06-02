Развязка МКАД-Липецкая улица построена почти на 70 процентов

Фото: департамент строительства г. Москвы

На юге Москвы на финишную прямую выходит транспортная развязка на пересечении МКАДа и Липецкой улицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время пресс-показа Сабуровского моста.

«Развязка МКАД-Липецкая улица – ключевой элемент транспортной инфраструктуры на юге Москвы – обретает конкретные очертания, - отметил глава ведомства. - На сегодня сооружение готово на 67 процентов. Учитывая темпы, завершить строительные работы должны уже в этом году».

Специалисты сейчас заняты выемкой грунта под путепроводом основного хода Липецкой улицы. Это необходимо для создания съезда с внутренней стороны МКАДа на Липецкую улицу в сторону центра. Кроме того, проводится бетонирование железобетонного ограждения (отбойника) пролетного строения эстакады № 5.

При этом полностью завершились монолитные работы на путепроводах №№ 2, 3, 4 и 6, а также бетонирование буро-набивных свай надземного пешеходного перехода через Липецкую улицу. Как пояснил Рафик Загрутдинов, благодаря новой конфигурации развязки появится комфортный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон». Помимо этого, увеличение пропускной способности примерно на треть позволит водителям быстрее проезжать этот участок МКАДа.

Напомним, так называемые клеверные развязки на МКАДе реконструируются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Всего до 2024 года обновят 22 таких сооружения.