Спорткомплекс с двумя бассейнами во Внуково готов более чем на 90 процентов

Фото: Департамент строительства г.Москвы

На западе столицы во Внуково возводится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Пегас» с двумя бассейнами. В здании на Изваринской улице, владение 2 уже завершаются основные строительные работы. На сегодня его готовность оценивается более чем на 90%. Сюда поставляют мебель и технологическое оборудование.

«В зоне бассейна ведется монтаж спортивного оборудования, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «Вечерней Москве». - Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания планируем провести в июне».

По его словам, сейчас также активно проводится благоустройство около здания.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - уточнил глава ведомства. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

По проекту в спорткомплексе во Внуково появятся:

- бассейн 25х16 метров на 8 дорожек;

- бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;

- тренажерный зал площадью 200 квадратных метров;

- вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения;

- буфет.

В ближайшие годы в Москве появятся 32 физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. «Среди них, например, здание на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в Зябликове, а также на Изваринской улице во Внукове, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Благодаря развитию спортивной инфраструктуры спорткомплексы становятся максимально доступными для горожан всех возрастов».