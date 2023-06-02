Новый учебный корпус появится на Фестивальной улице до конца 2023 года

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На Фестивальной улице, дом 16А на севере Москвы строится корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

«Здание готово на 80 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем ведутся отделочные работы. Кроме того, идёт благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2023 года».

В школьном отделении применяется вертикальное зонирование. На первом этаже разместятся вестибюль, пункт охраны, обеденный зал, учебные кабинеты первых классов, игровая с возможностью разделения на две спальни и санузлы.

На втором и третьем этажах - кабинеты 2-4 классов. Второй этаж также займут актовый зал с артистическими и кладовой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. На третьем этаже - учебные и универсальные кабинеты, а также библиотека.

Для дошкольников на первом этаже разместят группы, общие со школой медблок и пищеблок. На втором этаже появятся не только группы для детей, но ещё и музыкальный зал. А третий этаж отдадут под физкультурный зал.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.