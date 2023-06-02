Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают из разных регионов страны. Фото: Софья Сандурская.

Будущие контрактники собираются отправиться в зону спецоперации из чувства патриотизма. Посетители московского пункта отбора на военную службу по контракту рассказали журналистам о причинах своего решения уйти служить в армию. По словам одного из новобранцев, главная причина его решения - желание быть полезным Родине.

«Моя мотивация — это патриотизм и переживание за судьбу страны, надо помочь Родине одержать победу», - заявил будущий контрактник.

Еще один кандидат рассказал о своей готовности приложить все свои знания и навыки, чтобы помочь стране.

«Решился защищать Родину и сделать то, что в моих силах», - отметил мужчина.

Ранее пункт отбора на военную службу по контракту посетил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике МГД отметил высокую организацию работы цента. Парламентария также приятно удивило количество добровольцев, которые приходят в пункт на улице Яблочкова.

«Я приятно впечатлен тем, какое большое количество здесь людей, которые приходят заключать контракт. Люди приходят, проходят этапы, отправляются в зону ожидания, кто-то проходит медицинскую комиссию. Очень много желающих служить родине, защищать нашу страну, и быть военнослужащим. Это очень здорово, это вселяет оптимизм и абсолютную веру в неизбежность нашей общей победы», - подчеркнул депутат Мосгордумы.

Столичный парламентарий подчеркнул: очень важно создать достойные условия для людей, принявших решение отправиться в зону СВО.

«Мне кажется, это важно для Москвы создать условия для ребят, которые делают очень серьезный шаг в своей жизни, принимают решение защищать свою родину, это настоящие герои. А наша задача, задача государства, создать все максимальные условия для них, для их семей», - рассказал Кирилл Щитов.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.