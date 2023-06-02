Два участка Московского скоростного диаметра будут готовы осенью этого года

Фото: департамент строительства г. Москвы

На северном участке Московского скоростного диаметра (МСД) завершается сооружение двух дорожных отрезков - с мостом через реку Пехорка и маршрута от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе. Об этом сообщил во время пресс-показа руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас из 11 участков МСД введены девять, - уточнил глава ведомства. - Еще два находятся в работе - участок от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе и магистраль с мостом через реку Пехорка. Она соединит МСД с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород – Казань».

По его словам, строительство этих участков завершится осенью. При этом проложат 5,8 километров дорог, в том числе два путепровода длиной 627 метров, мост длиной 360 метров и один подземный пешеходный переход.

ЧТО ДЕЛАЮТ

На участке от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе:

- занимаются устройством насыпи между подпорными стенами, дождевой канализации и прокладкой инженерных сетей;

- устанавливают шумозащитные экраны;

- проводят укрупнительную сборку металлоконструкций (надвижка).

На участке с мостом через реку Пехорка:

- идет армирование подпорной стены, плит перекрытия проезжей части;

- устанавливается ограждение Нью-Джерси;

- строятся очистные сооружения;

- монтируются шумозащитные экраны.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Северный участок магистрали:

- соединит восточный и северный отрезки МКАДа, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трассу М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и строящийся дублер М-7 «Волга», скоростную автомобильную дорогу «Москва - Нижний Новгород - Казань»;

- обеспечит транспортную «связку» четырех округов Москвы - Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, а также 26 районов.

Напомним, длина МСД - 68 километров (по три полосы движения в каждом направлении). А с учётом десятков мостов, эстакад и соседних улиц - 219 километров. Строительство Московского скоростного диаметра ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.