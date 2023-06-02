Два участка Московского скоростного диаметра будут готовы осенью этого года

Фото: департамент строительства г. Москвы
На северном участке Московского скоростного диаметра (МСД) завершается сооружение двух дорожных отрезков - с мостом через реку Пехорка и маршрута от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе. Об этом сообщил во время пресс-показа руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас из 11 участков МСД введены девять, - уточнил глава ведомства. - Еще два находятся в работе - участок от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе и магистраль с мостом через реку Пехорка. Она соединит МСД с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород – Казань».
По его словам, строительство этих участков завершится осенью. При этом проложат 5,8 километров дорог, в том числе два путепровода длиной 627 метров, мост длиной 360 метров и один подземный пешеходный переход.
ЧТО ДЕЛАЮТ
На участке от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе:
- занимаются устройством насыпи между подпорными стенами, дождевой канализации и прокладкой инженерных сетей;
- устанавливают шумозащитные экраны;
- проводят укрупнительную сборку металлоконструкций (надвижка).
На участке с мостом через реку Пехорка:
- идет армирование подпорной стены, плит перекрытия проезжей части;
- устанавливается ограждение Нью-Джерси;
- строятся очистные сооружения;
- монтируются шумозащитные экраны.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Северный участок магистрали:
- соединит восточный и северный отрезки МКАДа, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трассу М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и строящийся дублер М-7 «Волга», скоростную автомобильную дорогу «Москва - Нижний Новгород - Казань»;
- обеспечит транспортную «связку» четырех округов Москвы - Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, а также 26 районов.
Напомним, длина МСД - 68 километров (по три полосы движения в каждом направлении). А с учётом десятков мостов, эстакад и соседних улиц - 219 километров. Строительство Московского скоростного диаметра ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.